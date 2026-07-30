Srbi režirali čudo: Dinamo Tbilisi kao protiv Zvezde 2009, na Lekićevom mestu Nikola Petković
Vreme čitanja: 4min | čet. 30.07.26. | 21:24
Borac iz Banjaluke hodao na ivici žileta, ali prošao moldavski Petrokub Hinčešti
Situacija je bila bezizlazna, Crvena zvezda je tog šestog avgusta 2009. godine gubila na travi Marakane od Dinama iz Tbilisija 1:2 u 25. minutu revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope i to nakon što je u prvoj utakmici u Gruziji poražena 0:2. Jurila je Zvezda čak četiri gola u tom trenutku, a nije smela da primi nijedan. A, onda je na scenu stupio Dejan Lekić, koji je prethodno postigao autogol. Dalo je u tom trenutku tek pristiglo pojačanje iz Zemuna čak tri od četiri gola crveno-belih do kraja utakmice i Zvezda je ostvarila jednu od najdražih pobeda svih Zvezdaša u postbarijevskoj eri; 5:2, iliti u ukupnom skoru 5:4.
Pretrpeo je tada traumu Dinamo iz Tbilisija, a nešto slično dogodilo mu se i ove večeri u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto je posle pobede od 3:0 nad Žalgirisom u prvoj utakmici i nerešenog rezultata 1:1 na poluvremenu u revanš utakmici, uspeo da ispadne od litvanskog tima i to tako što je u drugom poluvremenu primioš šest golova! Da, dobro ste pročitali, rezultat je posle 45 minuta bio 1:1, a posle 90 minuta 7:2 za Žalgiris.
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Dva gola za predstavnika Litvanije dao je bivši igrač ivanjičkog Javora Nikola Petković, koji je prethodno u prvom poluvremenu promašio penal (još jedna sličnost sa Dejanom Lekićem iz 2009. koji je dao autogol, pa onda ostvario het-trik). Nije Petković bio jedini Srbin heroj Žalgirisa ove večeri, jer je gol za 6:2 (za 6:5 u ukupnom skoru), dao Nemanja Mihajlović, bivši igrač Partizana. Žagiris će se u trećem kolu kvalifikacija sastati sa poraženim iz dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Pafos - Hajduk Split. Vredi istaći još jednu povezanost ove utakmice sa onom između Zvezde i Dinama iz Tbilisija 2009, a to je da je jedan od dva gola gruzijskog kluba večeras dao 38-godišnji Mate Vatsadze, koji je igrao protiv Zvezde te večeri na Marakani 2009. godine u trenutku kada je imao 21 godinu.
Borac iz Banjaluke je hodao po ivici žileta na gostovanju u Moldaviji protiv Petrokub Hinčeštija. Malo je falilo da Borac ispusti 3:0 iz prve utakmice, jer je u revanšu Petrokub vodio 2:0. Banjalučani su smanjili golom Stefana Savića u 50. minutu, Petrokub vratio na +2 golom Nikolaea Rotarua u 52. minutu, Borac ponovo smanjio na -1 golom Amera Hiroša u 56, a konačnih 3:3, u ukupnom skoru 6:3 za Borac postavio je Ante Roguljić u 78. minutu. Borac iz Banjaluke će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati izvesno protiv šampiona Belorusije Vitebska, koji treba da dovrši posao protiv Sutjeske iz Nikšića nakon pobede od 3:0 u prvoj utakmici.
Evropska sezona završena je za fudbalere Veleža iz Mostara, koji su bili bez ikakvih šansi protiv Dunajske Strede. Predstavnik Slovačke je slavio na stadionu Rođeni 3:0, iliti u ukupnom skoru 4:0. Do 70. minuta je za Dunajsku Stredu igrao srpski vezista i bivši fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde Uroš Kabić, a uspeo je i da upiše asistenciju kod prvog gola na utakmici.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1
Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4
Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2
Ilves - Stjarnan 5:4 penalima (2:1, 0:0), prvi meč 0:1
Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1
Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3
Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2
Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1
Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1
Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1
Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1
Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2
Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2
Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2
Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1
Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3
Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč - 0:1
Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3
Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2
Beitar - AEK Larnaka 1:2 (1:1) (U TOKU) prvi meč - 1:0
Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) (U TOKU) prvi meč 0:1
Valeta - Rakov 0:3 (0:2) (U TOKU) prvi meč - 1:3
Nju Sejnts - Flora 0:0 (U TOKU) - prvi meč 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0
*** kvote su podložne promenama