Nemiri u mladoj reprezentaciji: Bata Mirković odstranio malog Laneta

Sigurno je da će Lazar Jovanović preskočiti prijateljaske duele protiv selekcija Iraka i Rusije. Blago rečeno – velika šteta. Znalo se i ranije da kreativni vezista ima mladalačke bubice, ali da je profil igrača koji je potreban srpskom fudbalu. Verovalo se da u bližoj budućnosti može da pomogne i A selekciji.

Međutim, nije prvi put da se Lazar Jovanović suočava sa sličnim disciplinskim merama. Još u kadetskom dobu bivši član Vojvodine i Crvena zvezde, sklonjen je, odlukom Aleksandra Lukovića, iz reprezentacije. I pored toga niko nikada nije dovodio u pitanje njegov potencijal i kvalitet. Tretiran je kao igrač posebne vrste.

Prešao je u Crvenu zvezdu leta 2024. godine, ali nikada nije zadobio poverenje Vladana Milojevića. Uoči septembarskog derbija te godine viđen je u provodu, što je iziritiralo kompletan sektor srpskog šampiona. Imao je još nekoliko sitnih gafova tokom boravka u Ljutice Bogdana.

Bilo je i šumova u relaciji sa trenerom Štutgarta Sebastijanom Henesom, a sada se na radikalnu meru odlučio Zoran Bata Mirković.

Mladu reprezentaciju Srbije uoči Prvenstva Evrope naredne godine u ovom ciklusu očekuju četiri provere protiv Iraka i Rusije.