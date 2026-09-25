Nemiri u mladoj reprezentaciji: Bata Mirković odstranio malog Laneta
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 14:55
Krilni fudbaler opet ima problem sa disciplinom
Seniorska reprezentacija Srbije je doživela poraz u sudaru sa Grčkom i smanjila šanse da se domogne opstanka u A diviziji Lige nacija. A i u mladoj selekciji naše zemlje „ne cveta cveće“. Prema informacijama Sport Kluba selektor Orlića Zoran Bata Mirković odlučio je da sa priprema odstrani krilnog fudbalera Udinezea Lazara Jovanovića.
Kao nekada kada je branio boje Crvene zvezde mali Lane je uklonjen iz takmičarskog tima zbog nepoštovanja discipline.
Izabrane vesti
Sigurno je da će Lazar Jovanović preskočiti prijateljaske duele protiv selekcija Iraka i Rusije. Blago rečeno – velika šteta. Znalo se i ranije da kreativni vezista ima mladalačke bubice, ali da je profil igrača koji je potreban srpskom fudbalu. Verovalo se da u bližoj budućnosti može da pomogne i A selekciji.
Međutim, nije prvi put da se Lazar Jovanović suočava sa sličnim disciplinskim merama. Još u kadetskom dobu bivši član Vojvodine i Crvena zvezde, sklonjen je, odlukom Aleksandra Lukovića, iz reprezentacije. I pored toga niko nikada nije dovodio u pitanje njegov potencijal i kvalitet. Tretiran je kao igrač posebne vrste.
Prešao je u Crvenu zvezdu leta 2024. godine, ali nikada nije zadobio poverenje Vladana Milojevića. Uoči septembarskog derbija te godine viđen je u provodu, što je iziritiralo kompletan sektor srpskog šampiona. Imao je još nekoliko sitnih gafova tokom boravka u Ljutice Bogdana.
Bilo je i šumova u relaciji sa trenerom Štutgarta Sebastijanom Henesom, a sada se na radikalnu meru odlučio Zoran Bata Mirković.
Mladu reprezentaciju Srbije uoči Prvenstva Evrope naredne godine u ovom ciklusu očekuju četiri provere protiv Iraka i Rusije.