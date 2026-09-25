Patrik Vijera odmah osetio Afriku punu iznenađenja, Senegal izgubio bodove protiv autsajdera

Taj pogodak dodatno je opteretio Nigeriju, koja je do kraja prvog poluvremena praktično jurila izjednačenje. Spas je stigao u nadoknadi. Aleks Ivobi je povukao kontru i sjajnim pasom pronašao Džordža Ilenihenu, koji je smireno primio loptu i pogodio donji levi ugao za 1:1. Bio je to posebno zanimljiv trenutak i zbog činjenice da je 20-godišnji Ilenihena nosio broj devet, koji se u reprezentaciji Nigerije najčešće vezuje za Osimena, dok je zbog plave kose i fizičkog izgleda dodatno podsetio na najveću zvezdu Super Orlova. Osimen je meč pratio sa tribina i burno proslavio pogodak mlađeg saigrača.

Nigerija je u drugom poluvremenu nastavila da napada, a onda je selektor Erik Šel napravio potez koji je rešio utakmicu. Moses Usor ušao je sa klupe umesto Samjuela Čukvuezea i samo četiri minuta kasnije doneo potpuni preokret. Krilni fudbaler LASK-a primio je loptu na desnoj strani, krenuo ka sredini, izbacio dvojicu čuvara i zatim levom nogom pogodio bliži ugao za 2:1. Bio je to gol vredan tri boda i idealan debi za Usora. Nigerija je do kraja zadržala prednost, iako nije uspela da postigne i treći pogodak.

Pobeda je bila posebno važna jer je situacija u grupi L vrlo specifična. Tanzanija je već obezbedila mesto na završnom turniru kao jedan od domaćina Afričkog kupa nacija 2027, pa se Nigerija, Madagaskar i Gvineja Bisao praktično bore za preostalo mesto koje vodi na turnir u Keniji, Tanzaniji i Ugandi. Upravo zbog toga svaki izgubljeni bod u ovoj grupi može skupo da košta. Nigerija će već u utorak gostovati Gvineji Bisao, koja je u prvom kolu savladala Tanzaniju 2:0.

Za razliku od Nigerije, Senegal nije uspeo da pobedom otvori kvalifikacije. Teranga lavovi odigrali su 1:1 na gostovanju Mozambiku, u prvoj utakmici Patrika Vijere na klupi reprezentacije. Senegal je poveo preko napadača Aston Vile Nikolasa Džeksona, ali je domaćin uzvratio u nadoknadi prvog poluvremena preko Sportingovog Ženija Katama. Do kraja utakmice promene rezultata nije bilo, pa je Vijera na debiju morao da se zadovolji bodom. Senegal se tako već na startu našao iza Sudana u grupi J, pošto je Sudan minimalnim rezultatom 1:0 savladao Etiopiju.

Od ostalih velikih afričkih selekcija, Obala Slonovače, Kamerun i DR Kongo uspešno su otvorili kvalifikacije. Obala Slonovače pobedila je Ganu u derbiju kola 2:0, Kamerun je bio bolji od Komora sa 3:1, dok je DR Kongo savladao Ekvatorijalnu Gvineju 2:0.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

Namibija - Kongo 1:0 (0:0)

/Muzeu 47/

DR Kongo - Ekvatorijalna Gvineja 2:0

/Mbemba 4, Visa 72/

Libija - Bocvana 2:2

/Alhibeši 87, El Marijami pen 90+6 - Orebonje 30, 42/

Mauritanija - Centralnoafrička Republika 3:1 (1:0)

/Koita 32 pen, Kamara 69, Dijalo 89 - Kojalipu 48/

Kamerun - Komori 3:1 (1:0)

/Njenge 39, Embeumo 48, Namaso 81 - Omari 51/

Obala Slonovače - Gana 2:0 (1:0)

/Jalkuje 44, Kesi pen 58/

Sijera Leone - Zimbabve 2:3 (2:0)

/Konte 7, Taravali 27 - Munetsi 72, 88, Čireva 76/

Tunis - Uganda 1:1 (1:0)

/Arus 12/

Petak

Mozambik - Senegal 1:1 (1:1)

/Katamo 45+2 - Džekson 32/

Tanzanija - Gvineja Bisao 0:2 (0:1)

/Frankulino 33, Balde 58/

Niger - Lesoto 2:1 (2:0)

/Sosa 38, Sako 45 - Motebang pen 85/

Gambija - Somalija 2:1 (1:0)

/Koli pen 18, Badamosi 83 - Nžije 72/

Malavi - Južni Sudan 2:1 (1:0)

/Adepodžu 20, Njaliva 64 - Data 48/

Nigerija - Madagaskar 2:1 (1:1)

/Ilenihena 45+1, Usor 65 - Kari 16/

Ruanda - Liberija 3:1 (3:1)

/Biramahire 2, Mikels 33, 44 pen - Nimeli 38/

Togo - Burundi 1:0 (1:0)

/Derman 17/

21.00: (1,23) Alžir (5,50) Zambija (12,0)

21.00: (1,50) Burkina Faso (3,60) Benin (7,25)

21.00: (1,38) Egipat (4,20) Angola (8,50)

21.00: (2,00) Mali (3,05) Zelenortska Ostrva (3,90)

21.00: (1,18) Maroko (6,50) Gabon (13,0)

Subota

15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)

15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)

***Kvote su podložne promenama