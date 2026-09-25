Izvuče se Valensija na vatrenom Bosforu! Novel promašio pobedu Bešiktaša, Šorts raširio krila
Vreme čitanja: 6min | pet. 25.09.26. | 21:10
Sjajni plej vodio Slepe miševe do pobede na teškom gostovanju
Ništa od prvenca Bešiktaša i Dušana Alimpijevića u Evroligi, pobedu je sa Bosfora odnela Valensija! U potpunoj drami viđenoj na parketu Akatlar sportskog kompleksa, Valensija je slavila sa tesnih 96:94 (28:27, 26:24, 27:20, 15:23) i potencijalno najavila da ova sezona ipak možda neće biti tako loša kakvom je mnogi predviđaju.
Fantastičnu utakmicu videli su gledaoci u istanbulskoj dvorani, istina ne sa srećnim krajem koji su svi priželjkivali, ali za neutralnog košarkaškog poklonika izuzetna u kišnoj septembarskoj večeri. Prepuna intenziteta, preokreta i neizvesnosti do poslednjeg zvuka sirene! Bešiktaš je imao nekoliko šansi da zabeleži prvenac u elitnom takmičenju posle više od decenije odsustva, ipak šut Džejlena Novela za pobedu uz zvuk sirene ostao je na obruču.
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Potpuno neočekivan poklon dobili su košarkaši Bešiktaša posle faula Skotija Vilbekina na 15 sekundi do kraja. Kameron Tejlor otišao je na liniju slobodnih bacanja i oba puta promašio. Na skoku je bio Judžin Omoruji i domaćin je imao sve vreme ovog sveta da organizuje napad za pobedu. Izbor je pao na Novela koji jeste imao čistu poziciju, ali lopta nije htela kroz obruč.
Prava šteta, jer je bila dobra situacija za Bešiktaš da se, posle povratka iz minusa od 12 razlike iz finiša treće deonice, nagradi za veliku borbu i požrtvovanost koju je Dušan Alimpijević sigurno želeo da vidi od početka. Na putu realizacije ove zamisli našao se - Ti Džej Šorts.
Posle godinu dana mučenja u Panatinaikosu i boravka u drugom planu kod Ergina Atamana, omalenom pleju je bio potreban ovakav transfer, ovakav klub i ovakva sloboda da ponovo raširi krila i priredi šou na kakav je navikao evropsku košarkašku publiku još u vremenu dok je igrao za Pariz i ranije Bon. Leteo je po terenu momak iz Kalifornije i odigrao spektakularnu partiju sa 26 poena (11/20 iz igre), dve asistencije i jednim skokom.
U tih 26 poena stao je i koš koji je naposletku doneo pobedu Valensiji! Na semaforu je stajalo još minut i po do kraja, Šorts je preuzeo odgovornost na sebe i čekao da napad praktično uđe u završnih nekoliko sekundi, kako bi napao znatno višeg čuvara Omorujija iz driblinga i, naravno, bio je siguran. Nabacio je loptu na prvi obruč i odveo Slepe miševe na 96:94.
Čak i tada je Bešiktaš imao dovoljno vremena da se organizuje i izvuče, međutim Skoti Vilbekin je požurio i ispalio trojku iako je možda bilo boljih rešenja. Srećom po domaćina Šorts na drugoj strani takođe nije bio siguran, a onda se ušlo u potpuno haotičan finiš. Prvo je Kem Tejlor poslao Omorujija na crtu i ovaj nije uspeo da realizuje slobodna bacanja, pa je i sam košarkaš Valensije uradio isto nekoliko sekundi kasnije, da bi Novel promašio šut za pobedu...
Velika šteta za Alimpijevića i Bešiktaš... Najefikasniji su bili Novel i Omoruji sa po 17 poena i četiri skoka, Konor Morgan je ubacio 15 poena, sve sa distance odakle je promašio samo jedan šut (5/6), a ubacio je trojku kojom je vratio svoj tim potpuno u život na šest i po minuta do kraja, za 86:86. Vilbekin je imao 12 poena i pet proigravanja. Ipak, domaćin je platio cenu lošem pokrivanju reketa, pošto je sastav Ćavija Alberta dominirao u skoku na oba kraja terena. Ukupno 40 skokova, od toga 16 u protivničkom reketu. Turskom sastavu nisu pomogle ni 23 asistencije, pa ni 42 odsto realizovanih šuteva za tri (13/31) uz preko 61 odsto za dva (19/31). Valensija je pucala podjednako dobro van linije 6,75 metara, a onda je u svemu ostalom bila ispred rivala.
Kod Valensije, Nikola Mirotić je imao 13 poena za 13 minuta, po 10 su ubacili Armoni Bruks, Hasijel Rivero i Nil Sako, dok je Tejlor uz 12 poena imao i sedam uhvaćenih lopti.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
Bešiktaš - Valensija 94:96
/Novel, Omoruji 17 - Šorts 26/
Fenerbahče - Virtus Bolonja 78:68
/Horton Taker 13 - Kar 12/
Partizan Mozzart Bet - Olimpija Milano 92:76
/Džons 20 – Gudurić 17/