Izvuče se Valensija na vatrenom Bosforu! Novel promašio pobedu Bešiktaša, Šorts raširio krila

Potpuno neočekivan poklon dobili su košarkaši Bešiktaša posle faula Skotija Vilbekina na 15 sekundi do kraja. Kameron Tejlor otišao je na liniju slobodnih bacanja i oba puta promašio. Na skoku je bio Judžin Omoruji i domaćin je imao sve vreme ovog sveta da organizuje napad za pobedu. Izbor je pao na Novela koji jeste imao čistu poziciju, ali lopta nije htela kroz obruč.

Prava šteta, jer je bila dobra situacija za Bešiktaš da se, posle povratka iz minusa od 12 razlike iz finiša treće deonice, nagradi za veliku borbu i požrtvovanost koju je Dušan Alimpijević sigurno želeo da vidi od početka. Na putu realizacije ove zamisli našao se - Ti Džej Šorts.

Posle godinu dana mučenja u Panatinaikosu i boravka u drugom planu kod Ergina Atamana, omalenom pleju je bio potreban ovakav transfer, ovakav klub i ovakva sloboda da ponovo raširi krila i priredi šou na kakav je navikao evropsku košarkašku publiku još u vremenu dok je igrao za Pariz i ranije Bon. Leteo je po terenu momak iz Kalifornije i odigrao spektakularnu partiju sa 26 poena (11/20 iz igre), dve asistencije i jednim skokom.

U tih 26 poena stao je i koš koji je naposletku doneo pobedu Valensiji! Na semaforu je stajalo još minut i po do kraja, Šorts je preuzeo odgovornost na sebe i čekao da napad praktično uđe u završnih nekoliko sekundi, kako bi napao znatno višeg čuvara Omorujija iz driblinga i, naravno, bio je siguran. Nabacio je loptu na prvi obruč i odveo Slepe miševe na 96:94.