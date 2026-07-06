BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SUPER NOVA - OGRE (tip 1, kvota 1,58) - početak 18.00

Utakmica 22. kola prvenstva Letonije. Duel dva tima iz donjeg doma, s tim što je Super Nova na sedmom mestu i ima 14 bodova više od Ogrea koji je poslednji na tabeli sa svega dve pobede od starta sezone.

PORTUGALIJA - ŠPANIJA (tip 2, kvota 2,00) - početak 21.00

Jedan od velikih derbija osmine finala Mundijala, između suseda. Ovo će biti tek treći put da se sastaju na Svetskom kupu. Portugalci su dobili poslednji meč, u finalu Lige nacija 2024/25, ali su zato samo šest puta slavili na 41 utakmici. Španija ima 17 pobeda uz 18 remija.

UNIVERSIDAD KATOLIKA - MUŠUK RUNA (tip 1, kvota 1,52) - početak 23.30

Meč 17. kola prvenstva Ekvadora. Universidad Katolika je na petom mestu sa 26 bodova, dok je Mušuk Runa 13. sa 18. Gosti su uz to u veoma lošoj seriji od šest mečeva bez pobede, pa je jasno ko je favorit u ovom susretu.

KOLO KOLO - DEPORTIVO REKOLETA (tip 1, kvota 1,22) - početak 01.30

Takmičenje u Kupu Čilea stiglo je do pete runde, a fudbaleri Kolo Kolas u veliki favoriti za pobedu u susretu sa Rekoletom. Dok je Kolo Kolo lider u najjačoj diviziji, Rekoleta je u sredini tabele u drugoj ligi.

VILJA NOVA - SAO BERNARDO (tip 1, kvota 2,00) - početak 23.55

Dve ekipe koje se nalaze u vrhu tabele brazilske Serije B imaju velike aspiracije u ovom susretu. Reklo bi se da je u maloj prednosti domaćin koji bi pobedom mogao da izbije na čelnu poziciju posle 16 odigranih mečeva.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com

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