Ugrešić rekao „da“ Bolonji: U igri je 8.000.000 evra, ali to nije sve
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 14:20
Tu je i 20 procenata od naredne prodaje
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Ognjen Ugrešić je rekao „da“ Bolonji, piše Korijere delo sport, uz preciziranje da italijanski klub još uvek nije postigao dogovor sa Partizanom oko transfera talentovanog veziste. Beogradski klub na stolu ima ponude Sasuola i Fajenorda koje su izdašnije, a Bolonja je pokušala da nadoknadi tu razliku predlogom da se u sporazum između dva kluba ubaci klauzula koja garantuje Partizanu 20 odsto od buduće prodaje Ugrešića.
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Prema pojedinim informacijama, klub iz Ređo Emilije je spreman da ponudi maksimalno 8.000.000 evra, dok beogradski crno-beli traže celih 10.000.000 evra. Zato verovatno i postoji predlog koji podrazumeva procente od narednog tranfera.
U iščekivanju posla, Partizan nije zatvorio vrata Bolonji, ali nije ni dao definitivan odgovor. Pretpostavlja se da Beograđani čekaju da vide sledeće poteze Sasuola i Fajenorda pre nego što obaveste Bolonju o svom stavu.
Kvota da Ugrešić odlazi iz Partizana ovog leta je 1,16
U prestonici Emilije Romanje su prilično optimistični oko ishoda pregovora jer se uzdaju u pravilo da u 90 odsto slučajeva volja fudbalera bude odlučujuća za izbor kluba. U tom kontekstu Bolonja igra i na sentimentalnu kartu i trag koji je ostavio u klubu Siniša Mihajlović.
U svakom slučaju očekuje se da se posao Ugrešić, na ovaj ili onaj način, završi najdalje sledeće nedelje.