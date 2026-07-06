Ugrešić rekao „da“ Bolonji: U igri je 8.000.000 evra, ali to nije sve

Prema pojedinim informacijama, klub iz Ređo Emilije je spreman da ponudi maksimalno 8.000.000 evra, dok beogradski crno-beli traže celih 10.000.000 evra. Zato verovatno i postoji predlog koji podrazumeva procente od narednog tranfera.

U iščekivanju posla, Partizan nije zatvorio vrata Bolonji, ali nije ni dao definitivan odgovor. Pretpostavlja se da Beograđani čekaju da vide sledeće poteze Sasuola i Fajenorda pre nego što obaveste Bolonju o svom stavu.

Kvota da Ugrešić odlazi iz Partizana ovog leta je 1,16

U prestonici Emilije Romanje su prilično optimistični oko ishoda pregovora jer se uzdaju u pravilo da u 90 odsto slučajeva volja fudbalera bude odlučujuća za izbor kluba. U tom kontekstu Bolonja igra i na sentimentalnu kartu i trag koji je ostavio u klubu Siniša Mihajlović.

U svakom slučaju očekuje se da se posao Ugrešić, na ovaj ili onaj način, završi najdalje sledeće nedelje.