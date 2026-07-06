Hoće li Arne Slot i Jirgen Klop udariti na Srbiju u oktobru?

Od tada Nemci i Holanđani traže novog selektora. I dok je već opšte poznato da je Jirgen Klop prvi kandidat da sedne na klupu Nemačke, samo se čeka dozvola Red Bul Salcburga, nova vest koja stiže iz Holandije kaže da je Arne Slot jedan od najvećih kandidata za novog stratega Holandije.

Slot je slobodan strelac od završetka prošle sezone, kada se rastao sa Liverpulom posle neuspešne takmičarske godine. Kako tvrdi Skaj Sport, holandski stručnjak je obavio prvi razgovor sa čelnicima fudbalskog saveza oko preuzimanja reprezentacije. Nije to još blizu realizacije, navodno ima i drugih kandidata, ali Slot je prvi među njima. Kao još jedan trener na spisku pominje se Erik Ten Hag, bivši šef struke Ajaksa i Mančester junajteda.

Takmičenje u Ligi nacija počeće u septembru, Srbija će najpre dočekati Grčku i Holandiju, a onda će gostovati Nemačkoj i Holandiji. Potom u novembru će najpre ugostiti Nemačku, pa će ići na noge Grčkoj. Cilj Orlovima biće da se plasiraju među prve tri u grupi, jer bi im to donelo prvi šešir u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.