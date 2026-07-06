Buongiorno Italia: Milan već potrošio više od 100.000.000 evra

U toku dana bi trebalo da bude ozvaničen transfer Hile iz Lacija u Milan. Predsednik Lotito se potvrdio kao odličan igrač „pokera“ na fudbalskoj pijaci jer mu je pošlo za rukom da dobije cenu koju je želeo za igrača kome ističe ugovor za godinu dana. Posao vredan 25 miliona plus pet miliona kroz bonuse je remek-delo Lotita, tim pre što bonusi ne ulaze u deo transfera na koji ima pravo Real Madrid. U prevodu, Lotito bi od prodaje Hile mogao da prihoduje i 17-18 miliona evra.

Milan nema nameru da se zaustavi na Hili, naprotiv. Rukovodioci Milana i menadžer Žorže Mendeš nastavljaju da traže nova pojačanja. Za odbranu su i dalje validna imena Portugalaca Injasija i Antonija Silve. U Milanelu su ubeđeni da će jedan od njih dvojice stići do kraja merkata.

Rafa Leao je sa solidnom partijom protiv Hrvatske privukao pažnju na fudbalskoj pijaci. Barselona je tražila informacije o krilnom napadaču i čini se da nije spremna da potroši 60 miliona evra za transfer, plus plata Leaa koja u Milanu iznosi sedam miliona sa bonusima. Na sreću Milana, Barsa nije jedini klub koji je uključio reflektore na Rafu Leaa.

KALAILI SVE BLIŽE INTERU

Anan Kalaili je na korak od Intera. Belgijski klub San Žiloaz je pokušao da kreira licitaciju oko Izraelca, ali nije u tome uspeo pošto su se svi zainteresovani klubovi, osim Intera, povukli. Klub iz Brisela je u prilici da zaradi pozamašnu plusvalencu budući da je pre dve godine kupio Kalailija za 7.500.000 evra od Makabija, a sada može da ga proda za 25 miliona.

Istini za volju, uprava San Žiloaza se nadala da će izboksovati i svih 30 miliona, ali će morati da se zadovolji Interovih ponuđenih 25. Kalaili je preskočio meč sa Steauom i taj čin se tumači kao jasan signal da smo blizu transfera. Priča se da bi trebalo da bude sve okončano u sledećih par dana.

Osim Kalailija, Inter radi na dovođenju Čalobe, ali je prioritet u ovom trenutku Kurtis Džons, vezni igrač Liverpula. Šampion Italije okleva sa ponudom, jer Liverpul traži mnogo više novca od onog koji je ponudio Inter. Vreme ne ide naruku milanskom klubu, jer se u Premijer ligi zavrtelo tržište veznih fudbalera sa prodajom Andersona za 150 miliona evra i Tonalija za 115 miliona.

SPALETI HOĆE BRAHIMA DIAZA

Za razliku od Milana, Juventus još tumara u mraku. Prelazni rok je počeo, a na horizontu nema još uvek rešenja za novog golmana, režisera igre i prvog špica. Dibu Martines, Kesi, Gorecka, Kolo Muani su i dalje kandidati, ali nije bilo napretka u poslednjim danima.

U međuvremenu Lučano Spaleti je počeo da insistira na dovođenju Brahima Diasa iz Real Madrida. Marokanski reprezentativac je opčinio trenera Juventusa i postao je njegov prioritet pošto želi da proba da igra sa formacijom 4-2-3-1, to jest Konseisao, Dias, Jildiz.

Po Spaletijevoj smernici Juv drži na oku i dešavanja u Udinama gde je došlo do kratkog spoja između Udinezea i Nikoloa Zaniola. Ako se ukaže prilika nema mnogo sumnji da će se Zaniolo rado obresti u Juventusu.

Đovani Karnevali se nalazi i u veoma neuobičajenoj poziciji. Kao generalni direktor Sasuola postavio je cenu Muharemovića na 40 miliona evra, sada kao generalni direktor Juventusa ima nameru da smanji za par miliona tu cenu. Međutim, nije toliko problem cena – Juve je vlasnik 50 odsto igračkog kartona Muharemovića i transfer bi ga koštao praktično polovinu tražene sume – koliko pretenzije mladog defanzivca da ima platu top fudbalera.

Razlog za povećani apetit Muharemovića su ponude iz inostranstva, posebno Premijer lige.

ROMA ZATRPANA ZAHTEVIMA ZA GODIŠNJIM KARTAMA

Navijači Rome (Reuters)

Svih 40.000 pretplatnika na utakmice Rome želi da iskoristi pravo preče kupovine i da obezbedi mesto na stadionu i u sledećoj sezoni koja će biti bogatija i uzbudljivija. U sledećoj sezoni Roma neće samo slaviti 100 godina postojanja, već će igrati i mečeve Lige šampiona posle osam godina, a kako stvari stoje ima ambicije da napadne skudeto. To objašnjava zašto je više od 40.000 navijača podnelo zahtev za godišnju pretplatnu kartu. Drugim rečima, da Olimpiko ima 80.000 mesta sva bi bila rasprodata.

Podsetimo, kao Inter i Roma ima politiku da limitira na 40 hiljada broj pretplatnih karti i da ostatak ide u slobodnu prodaju od meča do meča. Nije slučajno da Inter i Roma, uz Milan, imaju najveći broj rasprodatih stadiona u poslednjih par sezona.

Đan Pjero Gasperini je došao na kormilo Rome da bi osvojio skudeto, zato je potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom za nastavak saradnje. U prvoj godini je već obezbedio povratak u Ligu šampiona i sada može da pripremi teren za napad na skudeto. Ali, da bi to mogao da uradi Gasperini traži od vlasnika kluba, Fridkinovih, da podnesu dodatne troškove i ulože finansijske napore da kreiraju tim za skudeto.

Priča o Mejsonu Grinvudu traje predugo. Olimpik Marsej je pozvao na pripreme engleskog krilnog napadača jer nijedan klub, pre svih Roma, Fenerbahče i Atletiko Madrid, nije stavio na sto barem 50 miliona evra da bi počeli ozbiljni pregovori.

Svako ima svoj adut, Roma ima dogovor sa Grinvudom, Fenerbahče mu nudi najveću platu, Atletiko Madrid najveću perspektivu. Rimljani moraju da požure jer bi Atletiko Madrid mogao da bude uskoro u veoma povoljnoj poziciji pošto su u toku pregovori za prodaju Hulijana Alvaresa, Sorlota, Ruđerija.

Gasperini je pokazao prve znake nestrpljenja i iz okruženja Fridkinovih je stigla vest da će se porodica opredeliti u sledećih 48 sati o podizanju ponude za Grinvuda sa 45 na 55 miliona evra. Paralelno se radi na dovođenju Nikoloa Tresoldija iz Briža. Mladi Italijan koji je odrastao u Nemačkoj i opredelio se da nosi dres Pancera je u suvlasništvu Briža i Bajerna iz Minhena. Belgijanci traže više od 30 miliona evra dok Roma ne želi da ide preko realne cene, a to je 25 miliona.

LACIO BACIO OKO NA ASPA JENSENA

Lacio se kladi na mladog Danca Džonatana Aspa Jensena. Dvadesetogodišnji ofanzivni plej u vlasništvu Bajerna i na pozajmici u Grashopersu bi trebalo da bude veliko pojačanje Nebeskoplavih imajući u vidu finansijske probleme s kojima se suočava klub.

Rukovodioci Rimljana su postigli dogovor sa Dancem i pronašli su kompromis sa Bajernom koji će osim 6.500.000 evra imati i određeni procenat od buduće prodaje. Lacio može da investira pomenutu cifru jer je prodao Provedela Interu i Romanjolija katarskom timu Al Sad. Za nove kupovine i popunjavanje vezne linije moraće da sačekaju finalizaciju pregovora sa Milanom oko Hile, ali i transfer Nuna Tavareša u Porto.

Problem Lacija je što predsednik Lotito ne želi da investira svež kapital, već zbog smanjenih prihoda nije u poziciji ni da uloži sav novac od prodaje igrača u nova pojačanja. Primera radi, ako Lacio zaradi 30 miliona od prodaje Hile i Nuna Tavareša neće moći da reinvestira više od 20-22 miliona evra.

U međuvremenu klub pokušava da popravi odnose sa navijačima raznoraznim inicijativama, ali nijedna od njih nije proizvela željene rezultate. Poslednji pokušaj je otvaranje kapija Formela za navijače u poslednjoj nedelji jula i mogućnost da prate treninge svojih ljubimaca. Imajući u vidu bojkot kupovine godišnjih pretplatnih karti kao i najavljene manifestacije protiv Lotita tokom celog leta malo je verovatno da ćemo u Formelu videti veliki broj navijača.