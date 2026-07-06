Spartak našao vezistu u Makedoniji

Angelevski je pokazao čelnicima Spartaka da zavređuje ugovor, tako da se obavezao na vernost Plavim golubovima i vodiće bitke naredne sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.

Centralni vezista je prošle sezone odigrao 13 utakmica za klub iz Bitolja u prvoj ligi Makedonije, uglavnom u prolećnom delu prvenstva.