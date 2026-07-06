(©fkspartak)
(©fkspartak)

Spartak našao vezistu u Makedoniji

Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 14:14

David Angelevski potpisao na četiri godine

Došao je, odigrao prvu pripremnu utakmicu, odmah postigao gol i – dobio ugovor.

David Angelevski novi je fudbaler Spartaka iz Subotice, pošto je danas potpisao ugovor na četiri godine. Mladi fudbaler, kapiten U19 reprezentacije Makedonije, stigao je iz Pelistera, u kojem je napravio prve fudbalske korake.

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Angelevski je pokazao čelnicima Spartaka da zavređuje ugovor, tako da se obavezao na vernost Plavim golubovima i vodiće bitke naredne sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.

Centralni vezista je prošle sezone odigrao 13 utakmica za klub iz Bitolja u prvoj ligi Makedonije, uglavnom u prolećnom delu prvenstva.

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