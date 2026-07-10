BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠPANIJA – BELGIJA (tip 1, kvota 1,68) – početak 21.00

Furija nije primila gol 450 minuta na Svetskom prvenstvu. Belgija se provukla protiv Senegala, a onda je pregazila SAD na krilima sjajnog Šarla de Ketelarea i Romelua Lukakua, i to bez Kevina de Brujnea. Očekuje se da zablista Lamin Jamal koji je samo jednom zatresao mrežu na ovom Mundijalu. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

KTP – JAPS (tip 1, kvota 1,35) – početak 17.30

Domaćin je lider u drugoj ligi Finske sa dva boda više od PK-35. JaPS je na petom mestu, sa dva poraza u poslednja tri kola. KTP na svom stadionu ima četiri trijumfa i po jedan remi i poraz.

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KORK SITI – LONGFORD (tip 1, kvota 1,32) – početak 20.45

Kork Siti je ubedljivi lider druge lige Republike Irske. Ima čak 18 bodova više od UC Dablin i siguran je povratnik u društvo najboljih u ovoj ostrvskoj zemlji. Longford je peti, sa dva poraza u poslednja tri meča.

PK-35 – KAPA (tip 1, kvota 1,62) – početak 18.00

Kapa je tek na osmom mestu u drugoj finskoj ligi, dok je PK-35 kandidat za direktan ulazak u Veikausligu. Pošto direktno ulazi samo jedan klub, veliku borbu će voditi sa liderom KTP-om, koji mu beži dva boda posle 13 kola. PK-35 je primio samo sedam golova ove godine u prvenstvu.

DANDOK – DROGEDA (tip 1, kvota 1,65) – početak 20.45

Dandok je na četvrtom mestu u šampionatu Republike Irske, ali je u lošoj formi sa dva vezana poraza. Drogeda je osma, sa užasnom formom i samo dva osvojena boda u prethodnih pet utakmica. Dandok na svom terenu ima šest trijumfa, dva remija i tri poraza.

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