Fener seče oko Ognjena Mimovića posle 15. jula
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Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 13:21
Crvena zvezda čeka u zasedi
Pred Ognjenom Mimovićem su dani visokog napona. Imao je mladi srpski desni bek svet pod nogama tokom 2024. godine kada se izborio za status Zvezdinog prvotimca, imao zapažene partije u Ligi šampiona, a potom obezbedio transfer u Fenerbahče za blizu sedam miliona evra.
Međutim, iako je dobio jak finansijski ugovor od tada počinje hod po mukama za momka iz Gornjeg Milanovca. Zbog viška stranaca klub iz Istanbula ga je poslao na pozajmicu u Zenit, potom u Pafos.
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Tek na momente je igrao takmičarski fudbal Ognjen Mimović... Iza desnog beka je izgubljena takmičarska godina, a ispred period pun neizvesnosti.
Mada poslednje vesti govore o tome da će dobiti šansu u Fenerbahčeu. Čisto da pokaže koliko može. Našao se Mimović na spisku putnika za pripreme u Austriju, odigrao 90 minuta u lakoj pobedi nad Admirom Vaker (5:0). Očigledno novi trener žuto-crnih Ismail Kartal želi da vidi na čemu je sa Ognjemom Mimovićem, mada je Fener napravio spektakularan prelazni rok. Došli su Ake, čeka se Grinvudm, tu je i Vedad Murići.
Istina, pored Mimovića za poziciju desnog beka konkurišu reprezentativac Turske Muldur i Portugalac Semedo.
Mimović bi, prema pojedinim informacijama, trebalo da odigra prijateljske mečeve protiv Pogona i LASK-a. Biće za Mimovića to test opstanka.
Fener bi oko Ognjena Mimovića trebalo da preseče 15. jula. Crvena zvezda čeka u zasedi.