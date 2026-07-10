Bojan Kovačević će i dalje igrati za Radnički, ali za onaj iz Niša

Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 13:13
Klub sa Čaira dogovorio dolazak dojučerašnjeg levog beka Kragujevčana
Fudbaleri Radničkog ovog popodneva će okončati pripreme u Sloveniji utakmicom protiv Nefčija, koja će zapravo predstavljati generalnu probu za početak nove sezone u Mozzart Bet Superligi, a kada se budu vratili kući, u Nišu će ih sačekati novi saigrač. Kako Mozzart Sport saznaje, Radnički će angažovati Bojana Kovačevića, dojučerašnjeg levog beka imenjaka iz Kragujevca.
Iznenada se pojavila potreba da klub sa Čaira reaguje na tržištu na ovoj poziciji. Milijan Ilić se povredio u finišu prethodne sezone, oporavak nikako ne ide na bolje, pa je uz levu aut liniju ostao samo novajlija iz Smedereva Aleksandar Vidović, dok mu je alternativa trenutno desni bek Stefan Veličković.
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Ne žele u Radničkom ništa da prepuste slučaju i dogovorili su dolazak fudbalera koji je prethodnu polusezonu proveo na Čika Dači, gde je odigrao 16 utakmica i zabeležio jednu asistenciju – kuriozitet, baš protiv Nšlija, i to rukama, direktno iz auta. Pre toga, igrao je 30-godišnji fudbaler na Kipru i u Grčkoj, u Larisi, dok je u Srbiji nosio dresove Inđije, Voždovca i novosadskog Proletera, ukupno odigravši preko 80 superligaških i još 55 utakmica u Prvoj ligi.
Nišlije su, podsetimo, u Sloveniji izgubile od Čikserede sa 2:0, pobedile Jadran iz Dekana sa 1:0 i Probram sa 2:0, ali su imale puno kadrovskih problema, pa su zbog povreda iz stroja ispali golmani Kostić i Manojlović, Rošević, Nikolić i Bonsu Osei. Prvu utakmicu u novom šampionatu ekipa Marka Neđića će odigrati za tačno nedelju dana, idućeg petka protiv Železničara u Pančevu.