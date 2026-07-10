Bojan Kovačević će i dalje igrati za Radnički, ali za onaj iz Niša

Fudbaleri Radničkog ovog popodneva će okončati pripreme u Sloveniji utakmicom protiv Nefčija, koja će zapravo predstavljati generalnu probu za početak nove sezone u Mozzart Bet Superligi, a kada se budu vratili kući, u Nišu će ih sačekati novi saigrač. Kako Mozzart Sport saznaje, Radnički će angažovati Bojana Kovačevića, dojučerašnjeg levog beka imenjaka iz Kragujevca.

Iznenada se pojavila potreba da klub sa Čaira reaguje na tržištu na ovoj poziciji. Milijan Ilić se povredio u finišu prethodne sezone, oporavak nikako ne ide na bolje, pa je uz levu aut liniju ostao samo novajlija iz Smedereva Aleksandar Vidović, dok mu je alternativa trenutno desni bek Stefan Veličković.