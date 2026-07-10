Željko se vratio kući - da u njemu ne gori ta vatra, više ne bi ni radio

Grčki trener otkrio je da ga je pozvao i pokazao mu novo radno mesto, tačnije povratak u stari dom. "Pre svega, to je bio sjajan potez za Panatinaikos, ali i za Željka. Razgovarali smo o tome. Bio sam među prvima koji su mu čestitali, a on me je čak odveo u svoju novu kancelariju u u Atini kako bi mi pokazao koliko je sve sada napredno. Bio sam veoma srećan zbog njega, ali i zbog svega što sam video. Nisam ni očekivao ništa drugačije. Ono što ljudi vide na tribinama prati isti, pa čak i viši kvalitet u VIP zoni, kancelarijama trenera i svlačionicama igrača. Zato je ovo bio veliki potez – vratio se svojoj kući, koja je sada potpuno renovirana. To je veliki plus za grčku košarku, za Panatinaikos, ali i za njega. Da u njemu više ne gori ta vatra, ne bi nastavio da radi ", rekao je Itudis u emisiji "Instant Ripley".

Zahvalio se Dimitrisu Janakopulosu, koji je bio domaćin Udruženja trenera Evrolige (EHCB), čiji je Itudis nekada bio predsednik, a sada tu funkciju obavlja Ćavi Paskval.

"Želeo bih da uputim veliko hvala Panatinaikosu i Dimitrisu Janakopulosu što su nam tokom prethodne dve godine omogućili korišćenje Telekom centra u Atini. To je pravi dragulj i jedna od najboljih arena u Evropi posle renoviranja. U potpunosti smo iskoristili mogućnosti dvorane – prošle godine stakleni teren, ove godine velike ekrane na centralnom semaforu. Učesnici su uvek bili izuzetno zadovoljni".

Osvrnuo se na budućnost Evrolige i mogućnost povratka ruskih klubova.

"Moj san je da Evroliga ima 30 timova, jer što više klubova, to bolje. Zalažem se za povratak ruskih timova. Ambasador sam ideje da sport spaja ljude. Sportski klubovi nemaju nikakve veze sa geopolitičkim pitanjima, kao ni sportisti. Zato je dobro što ovaj proces ide napred. Svaka čast Olimpijskom komitetu. Nadam se da će se to dogoditi. Što više timova ima velike ambicije, to je bolje za navijače", zaključio je.