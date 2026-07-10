Krčka se lisabonska izdaja: Benfika vraća Paljinju u Portugaliju
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 12:31
Marko Silva traži šesticu i zemljak iz Bajerna je prvi izbor
Tri godine bez šampionske krune, Benfika želi povratak na portugalski fudbalski tron. Žozea Murinja nasledio je Marko Silva, a uprava kluba sa Ruijem Koštom i sportskim direktorom Mariom Brankom kroji doskorašnjem treneru Fulama tim za napad na titulu.
Već su stigli iskusni Klemon Lengle iz Atletiko Madrida i poljsko levo krilo iz Kelna Jakub Kaminski, ali posao nije gotov. Silva želi šesticu, defanzivnog vezistu i prvi izbor mu je zemljak Žoao Paljinja koji se nedavno vratio u Bajern sa pozajmice iz Totenhema.
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Paljinja je već zagazio u 32. godinu života, želi da se vrati u domovinu, a Silva će mu ponuditi šansu. Drugim rečima, krčka se velika lisabonska izdaja budući da je vezista 2022. godine osvojio titulu sa Sportingom i da ima oko 100 nastupa za najvećeg rivala velikana sa Luža.
Vensan Kompani ne računa na njega na Alijanc areni, a sportski direktor Maks Eberl ima zapoved od nadzornog odbora Bavaraca da se ovog leta ratosilja još petorice fudbalera. Na toj listi je i Paljinja kojeg šampion Nemačke planira da proda za oko 20.000.000. Porugalska A Bola piše da će Orlovi pokušati da isposluju pozajmicu sa pravom otkupa od 20.000.000 evra i da spremaju ozbiljnu platu za Portugalca, veću od 3.000.000 evra.
Bajern je pre dve godine platio Fulamu 51.000.000 evra za Paljinju, povratio je 5.000.000 za prošlosezonsku pozajmicu u Totenhem, ali je jasno da je Portugalac bio promašaj najvećeg nemačkog kluba. Bilans u dresu Bajerna mu je 25 nastupa bez gola ili asistencije, dok je lani u Londonu imao pristojnu sezonu sa 33 nastupa, pet golova i dve asistencije koja je bila u velikoj senci užanog izgleda čitavog Totenhema koji je jedva izborio opstanak.