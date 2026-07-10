Krčka se lisabonska izdaja: Benfika vraća Paljinju u Portugaliju

Paljinja je već zagazio u 32. godinu života, želi da se vrati u domovinu, a Silva će mu ponuditi šansu. Drugim rečima, krčka se velika lisabonska izdaja budući da je vezista 2022. godine osvojio titulu sa Sportingom i da ima oko 100 nastupa za najvećeg rivala velikana sa Luža.

Vensan Kompani ne računa na njega na Alijanc areni, a sportski direktor Maks Eberl ima zapoved od nadzornog odbora Bavaraca da se ovog leta ratosilja još petorice fudbalera. Na toj listi je i Paljinja kojeg šampion Nemačke planira da proda za oko 20.000.000. Porugalska A Bola piše da će Orlovi pokušati da isposluju pozajmicu sa pravom otkupa od 20.000.000 evra i da spremaju ozbiljnu platu za Portugalca, veću od 3.000.000 evra.

Bajern je pre dve godine platio Fulamu 51.000.000 evra za Paljinju, povratio je 5.000.000 za prošlosezonsku pozajmicu u Totenhem, ali je jasno da je Portugalac bio promašaj najvećeg nemačkog kluba. Bilans u dresu Bajerna mu je 25 nastupa bez gola ili asistencije, dok je lani u Londonu imao pristojnu sezonu sa 33 nastupa, pet golova i dve asistencije koja je bila u velikoj senci užanog izgleda čitavog Totenhema koji je jedva izborio opstanak.