BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DINAMO ZAGREB – SLAVEN (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.00

Modri su se provukli protiv Tuna u utorak i izborili evropsku jesen, te ostali u konkurenciji za plasman u glavnu fazu Lige šampiona. Odbranu krune Dinamo počinje u petak uveče protiv Slavena. Zagrepčani su veliki favoriti u HNL-u, a najveći rival biće im Hajduk, možda i Rijeka.

LASK – GAK GRAC (tip 1, kvota 1,65) – početak 19.30

Novi šampion Austrije je LASK, potencijalni rival Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu šampiona. Crno-beli iz Linca kreću Bundesligu na svom terenu protiv GAK-a. LASK je prošle sezone triput pobedio ekipu iz Graca, uz jedan trijumf GAK-a. Opširnu najavu starta austrijske Bundeslige pročitajte OVDE.

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SPARTA PRAG – ZLIN (tip 1, kvota 1,20) – početak 19.00

Na startu češkog šampionata Sparta je neprijatno iznenadila porazom od Brna (1:3), pa tim danskog stručnjaka Brajana Priskea ima imperativ pobede protiv Zlina. Gosti su na premijeri poklekli na svom terenu protiv Ostrave (0:1), pa ih čeka grčevita borba za opstanak.

BODE GLIMT – LILESTREM (tip 1, kvota 1,28) – početak 21.00

Tim Kjetila Knutsena je u seriji od četiri pobede i poslednjim trijumfom protiv Olesunda, Bode je preuzeo čelo norveške Elitserije. Lilestrem ima tri poraza u prethodnih pet kola, ali je i dalje na visokom četvrtom mestu. OVDE pročitajte najavu meča i upoznajte novu nadu višestrukog šampiona Norveške, Mikela Broa Hansena, danskog napadača koji ima samo 17 godina.

VOLERENGA – HAM KAM (tip 1, kvota 1,60) – početak 19.00

Ekipa iz Osla je u formi ovog meseca. Prošle nedelje je pobedila Bran u Bergenu sa 3:2, vezala dve pobede i uključila se u borbu za Evropu. Četvrtoplasirani Lilestrem beži Volerengi pet bodova. Ham Kam je u padu forme, vezao je tri poraza, a pet mečeva bez pobede, pa je Volerenga veliki favorit na svom terenu u glavnom gradu Vikinga.

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