Novo pojačanje u Partizan Mozzart Betu: Predstavljen Olman

Nastavlja Partizan Mozzart Bet sa pojačanjima u bekovskoj liniji. Nakon dolaska Luke Vildoze, dvogodišnji ugovor sa crno-belima potpisao je Kajl Olman, potvrdio je klub na zvaničnim nalozima.

Momak rodom iz Bruklina je prethodne sezone igrao za Turk Telekom, sa kojim je stigao do polufinala Evrokupa, a takođe se našao u idealnoj petorci pomenutog takmičenja. Prethodno je nastupao za još dve turske ekipe, Bešiktaš i Darušafaku, dok je u periodu između 2021. i 2023. godine branio boje Pariza.