Novo pojačanje u Partizan Mozzart Betu: Predstavljen Olman
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 13:20
Crno-beli ozvaničili dolazak člana idealne petorke Evrokupa iz minule sezone
Nastavlja Partizan Mozzart Bet sa pojačanjima u bekovskoj liniji. Nakon dolaska Luke Vildoze, dvogodišnji ugovor sa crno-belima potpisao je Kajl Olman, potvrdio je klub na zvaničnim nalozima.
Momak rodom iz Bruklina je prethodne sezone igrao za Turk Telekom, sa kojim je stigao do polufinala Evrokupa, a takođe se našao u idealnoj petorci pomenutog takmičenja. Prethodno je nastupao za još dve turske ekipe, Bešiktaš i Darušafaku, dok je u periodu između 2021. i 2023. godine branio boje Pariza.
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Olman igra na poziciji beka, a karakterišu ga izuzetne skorerske sposobnosti što mu je svakako primarni adut u igri. Pre početka profesionalne karijere nastupao je za koledž Kol Stejt Fulerton, a kako nikada nije draftovan u NBA, otisnuo se na Stari kontinent.
Igranje za Partizan Mozzart Bet za njega predstavlja prvi evroligaški angažman, mada crno-beli u jednom trenutku jesu razmišljali da Olmana pošalju na pozajmicu. Međutim, kako je ugovor sa bekom iz Njujorka potpisan odavno, te se nije pronašao adekvatan klub za pozajmicu, očekuje se da će se bivši košarkaš Turk Telekoma biti na raspolaganju Đoanu Penjaroji na početku priprema.
Partizan Mozzart Bet je do sada imao izuzetno aktivan prelazni rok u kom su zvanično predstavljeni Lemar Stivens, Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Derek Vilis, Nikola Tanasković, a danas i Kajl Olman. Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.