Vasović debituje za Klub Briž u borbi za trofej Superkupa Belgije

Uprkos tome što Vasović ima samo 18 godina i verovatno će mu trebati određeni period privikavanja na ovaj nivo fudbala, prema pisanju belgijskih medija trener Ivan Leko planira da mu pruži šansu da debituje već ovog petka. Klub Briž će od 20.30 časova pred svojim navijačima igrati protiv Union Sen Žiloaza za trofej Superkupa Belgije, a ideja je da Vasović dobije šansu u drugom poluvremenu, bez obzira na to kakav bude rezultat.

Od trojice novajlija samo je Zomer najavljen kao starter. Cava će takođe čekati šansu sa klupe, uz napomenu da će Briž biti značajno oslabljen večeras. Onjedika i Rejs uopšte nisu ni prijavljeni za meč pošto je izvesno da će uskoro biti prodati, dok je pitanje koliko su spremni Hans Vanaken, Joakin Sejs i Brendon Mehele. Njih trojica su igrali za Belgiju na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi, dobili su produženi odmor i tek su odradili nekoliko treninga sa timom.

20.30: (2,25) Klub Briž (3,40) Union Sen Žiloaz (3,20)

Velika je nepoznanica i kako će Union izgledati večeras. Osvajač Kupa Belgije je bio prilično aktivan tokom letnjeg prelaznog roka, pošto je prodao Kjela Šerpena u Ipsvič za 10.000.000 evra i pustio Kristijana Burgesa u Gent, a angažovao je čak šest novih fudbalera. Došli su Ondrej Kricfalusi iz Banik Ostrave, Relebohile Mofokeng iz Orlando Pajretsa, Darijus Olaru iz FCSB-a, Ilan Hurtevent iz Kortrajka, Niki Havenar iz Rida i Nohim Šibani iz Kivelija za ukupno 13.200.000 evra.

Prošle sezone su se takođe ova dva tima borila u Superkupu, samo tada je Union bio šampion Belgije, pa se meč igrao u Briselu. Uprkos tome Klub Briž je slavio sa 2:1.

Posle toga su se oni sastali još četiri puta u prvenstvu, a svako je imao po dve pobede na svom terenu. Poslednji put su oni odmerili snagu 17. maja, u utakmici koja je direktno odlučivala novog šampiona, a Klub Briž je trijumfovao sa 5:0.

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SUPERKUP BELGIJE

Petak

20.30: (2,25) Klub Briž (3,40) Union Sen Žiloaz (3,20)

***Kvote su podložne promenama