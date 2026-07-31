Filip Kostić stavio PSV na čekanje, jer ima poziv iz Atine

Najbolji tim Eredivizije je i dalje zainteresovan za Kostića, međutim, sada nije takav favorit kao što se činilo, jer se u trku uključio klub iz atinskog naselja Nova Filadelfija. Isti izvori navode da je AEK ponudio Kostiću ugovor do 2028. godine.

Grci navode da bi Marko Nikolić eventualnim angažovanjem Kostića dobio iskustvo, naročito u ofanzivnom delu tima, kvalitet oblikovan u Bundesligi i Seriji A, ali i obnovio partnerstvo dvojice igrača koja su pravila čuda u dresu Ajntrahta pre nekoliko sezona, kada je nemački tim bio hit ne samo u prvenstvu, nego i u Ligi Evrope.

Naravno, u pitanju je saradnja Filipa Kostića i Luke Jovića, koja je sjajno izgledala u Frankfurtu, a prelila se i na reprezentaciju Srbije, pa bi sada od nje koristi mogao da ima i AEK.

Ukoliko Filip Kostić stigne pod Akropolj, balkanski klan u svlačionici „dvoglavog orla“ proširio bi se za još jednog člana. Tu su već Srbi Luka Jović i Mijat Gaćinović, Hrvati Domagoj Vida i Lovro Majer, Bugarin Martin Georgijev i Albanac Tomas Strakoša.