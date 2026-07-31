Filip Kostić stavio PSV na čekanje, jer ima poziv iz Atine
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 13:48
Da li to Marko Nikolić obnavlja napadački tandem iz Ajntrahta?
Obožava Marko Nikolić Balkance. Em što znaju s loptom, em što imaju petlju da u delikatnim trenucima povuku tim napred. Okupljao ih je u Videotonu, Lokomotivi, Šabab Al Ahliju, CSKA, a nastavlja i u Atini. Pre nekoliko dana prvak Grčke je potvrdio transfer Hrvata Lovra Majera iz Volfzburga, a uskoro bi mogao da dobije i – Filipa Kostića.
Srbin je iznenada dospeo na agendu žuto-crnih, koji od početka prelaznog roka tragaju za levim spoljnim, sposobnim da pokriva celu stranu uz aut-liniju. Deluje da su ga pronašli, jer vesti iz Holandije kažu da je dosadašnji fudbaler Juventusa stavio PSV na čekanje jer mu se ukazala šansa da pojača AEK.
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Najbolji tim Eredivizije je i dalje zainteresovan za Kostića, međutim, sada nije takav favorit kao što se činilo, jer se u trku uključio klub iz atinskog naselja Nova Filadelfija. Isti izvori navode da je AEK ponudio Kostiću ugovor do 2028. godine.
Grci navode da bi Marko Nikolić eventualnim angažovanjem Kostića dobio iskustvo, naročito u ofanzivnom delu tima, kvalitet oblikovan u Bundesligi i Seriji A, ali i obnovio partnerstvo dvojice igrača koja su pravila čuda u dresu Ajntrahta pre nekoliko sezona, kada je nemački tim bio hit ne samo u prvenstvu, nego i u Ligi Evrope.
Naravno, u pitanju je saradnja Filipa Kostića i Luke Jovića, koja je sjajno izgledala u Frankfurtu, a prelila se i na reprezentaciju Srbije, pa bi sada od nje koristi mogao da ima i AEK.
Ukoliko Filip Kostić stigne pod Akropolj, balkanski klan u svlačionici „dvoglavog orla“ proširio bi se za još jednog člana. Tu su već Srbi Luka Jović i Mijat Gaćinović, Hrvati Domagoj Vida i Lovro Majer, Bugarin Martin Georgijev i Albanac Tomas Strakoša.