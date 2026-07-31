Real Madrid postavio ultimatum Vinisijusu - potpiši ili ideš
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 13:49
Kraljevski klub ne želi da dozvoli da Brazilac uđe u poslednju godinu ugovora nerešenog statusa u smislu budućnosti
Real Madrid je izgubio strpljenje i povukao odlučan potez u vezi sa budućnošću brazilske zvezde Vinisijusa Žuniora. Kako saznaje dobro obaveštena Marka, pregovori oko produžetka saradnje ušli su u samu završnicu i uskoro bi trebalo da dobiju epilog.
Posle višemesečnih natezanja i zastoja u pregovorima, Kraljevski klub je navodno poslao poslednju ponudu brazilskom igraču, po principu „uzmi ili ostavi“. Prema saznanjima do kojih je došla Marka, rukovodstvo madridskog giganta jasno je stavilo do znanja okruženju igrača da više neće biti pomeranja granica ni novih finansijskih ustupaka. Ili će Vonisijus prihvatiti uslove i produžiti vernost klubu ili će Madriđani već ovog leta ozbiljno razmotriti opciju njegove prodaje.
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Klub sa Bernabeua na ovaj korak se odlučio i zbog sve učestalijih spekulacija i interesovanja drugih klubova, poput nedavnih poteza Arsenala, što je samo ubrzalo potrebu da se ova sapunica što pre okonča i izbegne rizik da igrač uđe u poslednju godinu ugovora, a samim tim i Real uđe u rizik da ostane bez obeštećenja.
Iako u upravi Reala i dalje smatraju da je Brazilac ključni šraf ekipe, kao i da zaslužuje značajnu finansijsku nadoknadu, Marka ističe da klub ima čvrstu crvenu liniju preko koje ne želi da pređe, u smislu finansijskih ustupaka. Reč je o očuvanju postojeće platne strukture u svlačionici, pa Real nema nameru da narušava harmoniju i pravi presedane, bez obzira što se radi o jednom od najvažnijih igrača ekipe.
Takođe, dolazak Diomandea, momka sposobnog da pokrije pozicije na oba krila, doneće treneru Murinju vrhunsku opciju u napadu i drastično smanjiti zavisnost ekipe od brazilskog internacionalca, pa Real Madrid ima rešenje i u slučaju „pat-pozicije“ u pregovorima sa Brazilcem.
Vinisijus je u Real Madrid došao još na leto 2018. godine iz Flamenga za obeštećenje od 45.000.000 evra, a za Kraljevski klub do sada je odigrao 375 utakmica, postigao 128 golova i upisao tačno 100 asistencija.