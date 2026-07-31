Real Madrid postavio ultimatum Vinisijusu - potpiši ili ideš

Klub sa Bernabeua na ovaj korak se odlučio i zbog sve učestalijih spekulacija i interesovanja drugih klubova, poput nedavnih poteza Arsenala, što je samo ubrzalo potrebu da se ova sapunica što pre okonča i izbegne rizik da igrač uđe u poslednju godinu ugovora, a samim tim i Real uđe u rizik da ostane bez obeštećenja.

Iako u upravi Reala i dalje smatraju da je Brazilac ključni šraf ekipe, kao i da zaslužuje značajnu finansijsku nadoknadu, Marka ističe da klub ima čvrstu crvenu liniju preko koje ne želi da pređe, u smislu finansijskih ustupaka. Reč je o očuvanju postojeće platne strukture u svlačionici, pa Real nema nameru da narušava harmoniju i pravi presedane, bez obzira što se radi o jednom od najvažnijih igrača ekipe.

Takođe, dolazak Diomandea, momka sposobnog da pokrije pozicije na oba krila, doneće treneru Murinju vrhunsku opciju u napadu i drastično smanjiti zavisnost ekipe od brazilskog internacionalca, pa Real Madrid ima rešenje i u slučaju „pat-pozicije“ u pregovorima sa Brazilcem.

Vinisijus je u Real Madrid došao još na leto 2018. godine iz Flamenga za obeštećenje od 45.000.000 evra, a za Kraljevski klub do sada je odigrao 375 utakmica, postigao 128 golova i upisao tačno 100 asistencija.