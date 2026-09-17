BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

JUVENTUS – NEC NIJMINGEN (tip 1, kvota 1,18) – početak 21.00

Iako je poraz od Sasuola donekle poljuljao ekipu pre ovog susreta, Stara dama ima jasnu ulogu favorita. Statistički gledano, torinski gigant je neprikosnoven na svom stadionu sa tri vezana evropska trijumfa. Sa druge strane, NEC Najmegen stiže na ovo gostovanje sa velikim napadačkim problemom, s obzirom na to da su kroz cele ovogodišnje kvalifikacije u Evropi ostali bez postignutog gola van svog terena.

KRISTAL PALAS – LEH POZNANJ (tip 1, kvota 1,37) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Engleski tim ulazi u ovaj duel kao izraziti favorit na domaćem terenu, gde je u većini nedavnih evropskih mečeva postizao dva ili više golova. Poljski predstavnik u London dolazi sa ciljem da disciplinovanom defanzivom napravi iznenađenje na startu takmičenja. Engleski tim ima tri poraza sa prethodnih pet mečeva, ali je i uprkos tom učinku favorit pred ovu utakmicu.



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BETIS – HETAFE (tip 1, kvota 1,60) – početak 19.00 MOZZART RELAX

Sezonu Real Betisa za sada kvari samo iznenađujući poraz od Levantea, koji ih je sprečio da imaju stoprocentan učinak nakon što im je mreža zatresena čak pet puta. Njihov rival, Hetafe, deluje nestabilnije uoči ovog duela – ostvarili su tek jednu pobedu i nalaze se u seriji od dva nerešena rezultata. Međutim, ne treba zaboraviti da je poslednji duel ovih timova u martu pripao upravo Hetafeu rezultatom 2:0.

MAN. SITI – NORIČ (tip 1, kvota 1,12) – početak 20.30

Nakon bolnog poraza od Midlsbroa (4:3), Norič stiže na megdan Sitiju sa metom na leđima. Izabranici Domaći su nemilosrdni u ovakvim duelima, a sam pogled na njihove nedavne skalpove, Mančester junajted i Porto, definitivno ledi krv u žilama fudbalerima Noriča. Gostujući fudbaleri na ovom gostovanju nemaju šta da izgube, ali imaju itekako razloga da strahuju od rezultatske katastrofe.

OFI – HOFENHAJM (tip 2, kvota 1,35) – početak 18.45 MOZZART RELAX

Hofenhajm se direktno kvalifikovao za ligašku fazu zahvaljujući osvojenom petom mestu u Bundesligi, mada je to bilo popraćeno sa više nego malo razočaranja jer im je Liga šampiona izmakla zbog poraza od 4:0 u poslednjem kolu. Pretekao ih je Štutgart, koga su pobedili sa 2:1 proteklog vikenda, a grčki sastav ne bi po kvalitetu smeo da im bude nikakav problem.