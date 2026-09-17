Betis bombarduje kao Barsa: Pelegrinijev doktorat u srcu Andaluzije

Lepršavo, atraktivno igraju zeleno-beli iz Sevilje. Izborili su prošle sezone Ligu šampiona, a i ove blistaju, duvaju za vrat Barseloni i Realu. Na pet mečeva imaju četiri pobede i kiks u Valensiji protiv Levantea (2:5), uz trijumf na startu Lige šampiona u Lilu sa 3:2.

19.00: (1,62) Betis (3,80) Hetafe (5,80)

Betis, koji je i dalje podstanar na najvećem stadionu u Sevilji, Kartuhi, jer se njegov Benito Viljamarin i dalje renovira, bombarduje ove sezone iz svih oružja. U prošlom kolu, kada je pobedio Viljareal u gostima sa 2:1, tim Injiga Pereza je ka golu Žute podmornice uputio čak 26 udarca. Tako su zeleno-beli izjednačili rekord Barselone iz ove sezone u meču sa Rajo Valjekanom. Na šest utakmica u sezoni, Betis je pokušao više od 100 puta da ugrozi protivničku mrežu. U domaćem šampionatu čak 89 šuteva na pet utakmica, plus 20 u meču sa Lilom u Ligi šampiona. Barsa u Primeri ima samo sedam šuteva više od ekipe iz Sevilje.

Najmanje šuteva ove sezone Betis je imao u meču sa Realom, kada je ima 10, od toga pet u okvir mreže, ali je jedna završila iza leđa Tiba Kurtoe, za najveću pobedu ove sezone tima iz Sevilje i glavobolju za Žozea Murinja.

Verdiblankosi imaju veoma kreativan vezni red sa majstorom Iskom, zatim Fornalsom, povratnikom Danijem Sebaljosem, Argentincem Lo Selsom, brzonogim krilima Brazilcem Antonijem, Abdeom i Rikelmeom, a sve to pakuju napred Kučo i Parot, veliko letnje pojačanje iz holandskog AZ Alkmara koji je srušio Kraljeviće. Takođe, moćno oružje Betisa su i prekidi, gde igrači poput Bartre, Natana, Ljorentea, Fakunda i Rokea mogu da ugroze protivnički gol.

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I prošle godine su se fudbaleri Betisa isticali u pokušaju da ugroze protivnički gol, bili su treći u tom parametru, odmah iza Barselone i Reala. Ukupno 541 pokušaj, od toga 184 u okvir gola. Barselona je u ovom parametru pokušala 692 puta, od čega preciznih šuteva je imala 257.

21.30: (3,90) Malaga (3,60) Viljareal (1,93)

Idila je u zeleno-belom delu Sevilje pred nastavak sezone. Na Kartuhi večeras (19.00) stiže Bordalasov Hetafe koji nije oduševio u dvomeču sa Partizanom u plej-ofu za Ligu konferencije.

Pelegrini je u sredu proslavio 73. rođendan.

“Mislim da smo u dobroj formi, u važnom trenutku naše fudbalske istorije, ali sa svešću da je svaka utakmica drugačija. Moramo da izađemo na naš teren protiv tima sa drugačijim karakteristikama i da idemo na tri boda, pokušavajući da poboljšamo ono što smo radili i bez razmišljanja da ćemo samo zato što smo pobedili u poslednjih nekoliko utakmica osvojiti još tri boda. Vidim ekipu veoma fokusiranu i ujedinjenu u pokušaju da osvojimo tri boda. Najbolji rođendanski poklon koji možete dobiti je pobeda. To su tri ključna boda. Možda u ovoj fazi sezone, sa toliko toga što je preostalo da se odigra, možda ne mislite da su toliko važni, ali na kraju, golovi se dobijaju ili gube sa jednim ili dva boda razlike. Imamo ovaj početak sezone sa sedam ligaških utakmica za manje od mesec dana i samo jednom utakmicom Lige šampiona“, rekao je Čileanac pred duel sa madridskom ekipom.

PRIMERA – 6. KOLO

Utorak

Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)

/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/

Alaves – Valensija 0:1 (0:0)

/Rioha 78/

Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)

/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/

Sreda

Atletiko Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)

/Dejvid 24, Li 54, Le Normand 63, Baena 82/

Deportivo La Korunja - Sevilja 0:1 (0:0)

/Sijera 52/

Barselona - Rasin Santander 7:2 (4:1)

/Kanselo 8, 36, Rafinja 25pen, 42, 67pen, Žezus 79, Jamal 89/

Levante - Atl. Bilbao (odloženo zbog kiše)

Četvrtak

19.00: (1,62) Betis (3,80) Hetafe (5,80)

21.30: (3,90) Malaga (3,60) Viljareal (1,93)

***kvote su podložne promenama