Nova era Pancera: Organizovani haos, uživanje u pritisku i mentalitet Frajburga

Prilično lud početak, jer Klop je za prvo okupljanje pozvao čak 44 fudbalera, među kojima i 11 debitanata, a čak 16 onih koji nikada nisu odigrali ni minut za državni tim. “ Bambase Konte se najduže smejao. Dva minuta nije prestajao kada sam ga pozvao. A iznenadio sam i Miku Baura, Feliksa Kajdela i Hensea Behrensa... June Ebnutalib je pokvario zabavu insajderima kada je sam objavio da je dobio poziv. Posle mi se izvinio. Rekao sam mu da ne brine. Momak je samo bio neverovatno srećan. Voleo bih kada bi sačuvao taj entuzijazam za sve nas “, u dobrom raspoloženju je počeo Klop .

Uvek zanimljiv, uvek nasmejan. Sada i sa kapom na kojoj je pisalo: “Jedan od 83.000.000“. Čime su Jirgen Klop i Fudbalski savez Nemačke verovatno želeli da pozovu na jedinstvo cele zemlje kad je u pitanju podrška reprezentaciji. Jer posle razočaravajućeg Svetskog prvenstva ovo je neki novi početak “Pancera“.

Poseban aplauz za četverac novajlija iz Frajburga: Filipa Treua, Janika Engelharta, Maksa Rozenfeldera i Derija Šerhanta.

“Frajburg već neko vreme radi odličan posao... Mentalitet igrača ne možeš da kupiš, ali možeš da ga razvijaš, a igrači Frajburga ga imaju. To ima veze s tim odakle dolaze“. Selektor je ipak negirao da je reprezentaciju podelio na A i B tim, iako će samo retki igrači biti tu za sve četiri utakmice u ovom reprezentativnom prozoru. Većina će igrati ili samo prve dve – Holandija i Grčka – ili druge dve: Srbija i Grčka.

“Želim da za ovo vreme upoznam što više igrača. U poslednje četiri nedelje sam mnogo putovao, mnoge od njih sam video uživo. Pošto nisam bio u Bundesligi 11 godina, razlika je kad fudbalera vidiš na delu. Ali nismo stvorili A i B tim. Želimo da pobedimo na sve čeitir utakmice. A timovi su dizajnirani tako da u njima bude dobre kohezije. Želimo da steknemo što je više moguće utisaka“. No dobro, hajmo sada konkretnije: ko je prvi golman Nemačke?

“Trenutno je to Mark Andre Ter Štegen. On će igrati prvu utakmicu. Svaki tim mora da ima čvrstu kičmu, ako je ona stabilna, možeš da se igraš i budeš avanturista. Maunuel Nojer je godinama bio najbolji golman na svetu, ali Mark je isto svetska klasa. Imao je problem sa povredama i minutažom, ali sada je spreman i donosi nam neophodno iskustvo. On je izvanredan. Kasnije će naravno sve zavisiti od igara. Ali nemamo problem sa golmanima. I neće naše osvajanje ili neosvajanje titula zavisiti od golmana. Tu imamo izuzetan talenat“. Dobro, od čega će onda zavisiti?

“Prva lekcija za našu budućnost: moramo da naučimo da uživamo pod pritiskom. Jer kad ima pritiska to znači da je zaista važno. To nije negativna reč. To je deo posla“.

Svakako je jasno da je Klop počeo da pravi tim za budućnost.

“Svima sam otvorio vrata. Ko želi da bude deo ima šansu. Nemamo mnogo vremena, ali nemaju ni drugi, to je normalno u fudbalu. Ovo je samo prvi korak u izgradnji tima za budućnost... Moramo i da pomognemo ovim momcima. Imamo ih mnogo mladih ovde, a tu ne treba samo da pitamo: da li je spreman sada? Treba da vidimo i kakav potencijal imaju“. A, kakvu Nemačku Klop želi u budućnosti?

“Kvalitet imamo, sada treba da se koncetrišemo na stil igre, a za to je potrebno vreme... Moramo da budemo dinamični, to je prvi korak. Potom da korisimo svaki minut... Potrudićemo se da razlika postane očigledna što pre. A, fudbalski kvaliet postaje očigledan kada imaš stabilnost u odbrani. To je sve što ti treba. Ako misliš samo o napadu, odbrana će da te uništi. Zato ćemo na njoj prvo da radimo... Ako su svi odgovorni u odbrani onda to svakome pomaže individualno. Braniti se orijentisan na loptu nije komplikovano. U mojim klubovima smo to zvali organizovani haos. Svima drugima izgleda haotično, a nama organizovano... To će igračima koji možda ne bi imali šanse u jedan na jedan duelima dati priliku da se istaknu na drugi nači“.