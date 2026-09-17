Dubočica niže inostrana pojačanja: Stigao levi bek iz Osasune
Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 13:44
Raul Časko ima dva nastupa u La Ligi, doduše još pre dve godine
Pljušte inostrana pojačanja u Leskovcu poslednjih dana i nedelja. Najpre Emil Robak, nekadašnji švedski ekstra talenat za koga je Milan svojevremeno platio 1,5 miliona evra, pa reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje Noe Ela, koji je sinoć debitovao za novi klub u pobedi nad Teleoptikom, a sada i momak sa iskustvom nastupa u španskoj La Ligi.
Doduše, samo dva puta je Raul Časko omirisao barut u jednoj od trenutno dve najjače nacionalne lige u Evropi, i to pre tačno dve godine, ali svakako nisu navikli u Leskovcu da im pojačanja stižu iz Osasune.
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Upravo otuda, doduše iz B tima kluba iz Pamplone, dolazi 23-godišnji levi bek, po potrebi i vingbek, koji je već zadužio crveni dres i staviće se naraspolaganje treneru Albertu Nađu. Osim Osasuninog, bio je prethodnih godina deo Valjadolidovog, kao i drugog tima Atletika iz Bilbaa i nakupio se utakmica u nižim rangovima španskog fudbala. Vrlo brzo će svoj talenat moći da dokazuje na terenima Mozzart Bet Prve lige.
Dubočica je u sredu ostvarila veoma važnu pobedu nad Teleoptikom (2:0) u devetom kolu i oporavila se posle dva vezana, vrlo neprijatna poraza – od Bora na domaćem terenu, pa ‘petarde’ u Gornjem Milanovcu i popela se na sedmo mesto na tabeli, prvo ispod crte plasmana u plej-of. U narednom kolu, u ponedeljak, čeka je možda i najveći izazov – gostovanje TSC-u, jedinom neporaženom timu u dosadašnjem toku prvenstva.