Dubočica niže inostrana pojačanja: Stigao levi bek iz Osasune

Pljušte inostrana pojačanja u Leskovcu poslednjih dana i nedelja. Najpre Emil Robak, nekadašnji švedski ekstra talenat za koga je Milan svojevremeno platio 1,5 miliona evra, pa reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje Noe Ela, koji je sinoć debitovao za novi klub u pobedi nad Teleoptikom, a sada i momak sa iskustvom nastupa u španskoj La Ligi.

Doduše, samo dva puta je Raul Časko omirisao barut u jednoj od trenutno dve najjače nacionalne lige u Evropi, i to pre tačno dve godine, ali svakako nisu navikli u Leskovcu da im pojačanja stižu iz Osasune.