Aleksandar Đorđević: Bahčešehir mi je najveći izazov u životu
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 13:48
Srpski stručnjak govorio je za Jurohups o narednoj sezoni, ambicijama tima i povratku u klupsku košarku
Posle nekoliko godina van klupske košarke, Aleksandar Đorđević ponovo je tamo gde ga najbolje poznajemo, pored aut-linije. Legendarni srpski košarkaš i nekadašnji selektor Srbije preuzeo je Bahčešehir, a nova sezona već na samom startu donosi mu susret sa Fenerbahčeom, poslednjim klubom koji je vodio pre pauze.
U novu priču nije ušao sam. U Istanbul je ovog leta doveo i Aleksu Avramovića, sa kojim je Đorđević već sarađivao u reprezentaciji Srbije, a srpski bek je tokom priprema pokazao koliko bi mogao da bude važan deo njegovog tima. Pred početak sezone Đorđević je govorio za Jurohups o povratku u klupsku košarku, ambicijama Bahčešehira, ali i tome kako se njegov pogled na uspeh promenio kroz godine.
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Najpre se dotakao odluke da prihvati ponudu Bahčešehira i onoga što ga je privuklo novom projektu.
"Ponekad morate da zamislite sebe negde... Video sam sebe i svoje saradnike u ovom klubu, kako pokušavamo da ga učinimo boljim, naravno kada su rezultati u pitanju, ali i kroz sve ostalo što možemo da donesemo. Ovo je sada jedan od velikih izazova. Najveći u mom životu i uživam u njemu".
Ne krije da mu je veliko iskustvo koje je stekao tokom godina pomoglo da ovom izazovu pristupi na drugačiji način nego ranije.
"Mislim da sam, upravo zbog iskustva koje imam, sada mnogo sposobniji da uživam u svemu tome dok sam na ovoj poziciji nego što je to bio slučaj ranije. Nivo entuzijazma i radosti koji je potreban da bi se ostvarili određeni ciljevi mora da se pokazuje svakog dana".
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Govorio je i o tome šta za njega danas predstavlja uspeh, ali i koliko mu znače odnosi koje je izgradio tokom karijere.
"Za mene je uspeh jednostavno kada mi neko od bivših igrača priđe, vidi me i zagrli me. To mi mnogo znači... Ono što vas definiše na ovoj poziciji, kao uspešnog trenera, jeste koliko ste uspešni kao čovek i koliko su veliki, snažni i duboki odnosi koje ostavite iza sebe posle svih tih godina".
Posebno mesto u novom timu ima Malakaj Flin, a Đorđević ne krije da je upravo prisustvo američkog beka bilo jedan od razloga zbog kojih mu je odluka da preuzme Bahčešehir bila lakša.
"Sigurno je da je činjenica da je on u rosteru bila jedna od stvari koje su mi olakšale odluku. Imati takvog igrača, dobiti priliku da ga treniraš i kažeš: ‘Ovo je moj plejmejker, moj najvažniji bek’, to nešto znači. Volim njegovu igru, njegovu ličnost i ono što je pokazao prošle godine. Mislim da moje iskustvo, u kombinaciji sa talentom koji on poseduje, može da bude dobra kombinacija".
Ambicije Bahčešehira ne završavaju se samo na Evrokupu, a jedan od ciljeva jeste da klub u budućnosti napravi iskorak ka Evroligi. Ipak, Đorđević ističe da do tog nivoa ne može da se stigne preko noći.
"Jednostavno moramo da zaslužimo pravo da možda napravimo korak napred kroz velike rezultate, da pređemo na sledeći nivo, u drugu najbolju košarkašku ligu na svetu, po mom mišljenju definitivno odmah iza NBA. Moramo samo da idemo korak po korak, kao kada se penjete na planinu, razmišljajući samo o sledećem malom koraku umesto da gledamo njen vrh i neprestano pričamo o tome šta nas tamo čeka. Saznaćemo kada stignemo".
Zvanična premijera na klupi Bahčešehira čeka ga 25. septembra, kada će u prvom kolu turskog prvenstva odmeriti snage sa Fenerbahčeom, dok ga samo četiri dana kasnije očekuje i debi u Evrokupu protiv novog rimskog kluba Roma SPQR.