Aleksandar Đorđević: Bahčešehir mi je najveći izazov u životu

Najpre se dotakao odluke da prihvati ponudu Bahčešehira i onoga što ga je privuklo novom projektu.

"Ponekad morate da zamislite sebe negde... Video sam sebe i svoje saradnike u ovom klubu, kako pokušavamo da ga učinimo boljim, naravno kada su rezultati u pitanju, ali i kroz sve ostalo što možemo da donesemo. Ovo je sada jedan od velikih izazova. Najveći u mom životu i uživam u njemu".

Ne krije da mu je veliko iskustvo koje je stekao tokom godina pomoglo da ovom izazovu pristupi na drugačiji način nego ranije.

"Mislim da sam, upravo zbog iskustva koje imam, sada mnogo sposobniji da uživam u svemu tome dok sam na ovoj poziciji nego što je to bio slučaj ranije. Nivo entuzijazma i radosti koji je potreban da bi se ostvarili određeni ciljevi mora da se pokazuje svakog dana".

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Govorio je i o tome šta za njega danas predstavlja uspeh, ali i koliko mu znače odnosi koje je izgradio tokom karijere.

"Za mene je uspeh jednostavno kada mi neko od bivših igrača priđe, vidi me i zagrli me. To mi mnogo znači... Ono što vas definiše na ovoj poziciji, kao uspešnog trenera, jeste koliko ste uspešni kao čovek i koliko su veliki, snažni i duboki odnosi koje ostavite iza sebe posle svih tih godina".

Posebno mesto u novom timu ima Malakaj Flin, a Đorđević ne krije da je upravo prisustvo američkog beka bilo jedan od razloga zbog kojih mu je odluka da preuzme Bahčešehir bila lakša.

"Sigurno je da je činjenica da je on u rosteru bila jedna od stvari koje su mi olakšale odluku. Imati takvog igrača, dobiti priliku da ga treniraš i kažeš: ‘Ovo je moj plejmejker, moj najvažniji bek’, to nešto znači. Volim njegovu igru, njegovu ličnost i ono što je pokazao prošle godine. Mislim da moje iskustvo, u kombinaciji sa talentom koji on poseduje, može da bude dobra kombinacija".