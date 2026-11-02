Bibars Natho: Patio bih još deset godina zbog ljubavi prema Partizanu

Pitali smo Natha kako je moguće ostati u Partizanu sedam godina? Ne verujemo da je to očekivao kada je dolazio ovde. Uprkos svim problemima na terenu, u upravi, o finansijskim stvarima u klubu, ostao je sedam godina i još uvek je spreman da pomogne klubu.

„Na kraju je to splet mnogih stvari zajedno. Kada sam došao potpisao sam na tri godine. Da sad kažem da sam verovao da ću ostati sedam godina - ne, to bi bila laž. Nisam razmišljao o tome, niti sam verovao. Ali poklopili smo se veoma dobro od prvog koraka. Počevši od kluba, ljudi u klubu, poštovanja koje sam dobio, pa onda i od igrača, stručnog štaba, trenera, ljudi koji rade u Teleoptiku, koji nam spremaju hranu u Teleoptiku... Sve je bilo, znaš, osećao sam se kao deo porodice. Posle idu navijači, šta da kažem... To je veliko poštovanje. Dobijam poštovanje svuda. Vole me. I na kraju, kada sam došao na svoju poslednju utakmicu i kada sam video to... Mogu da patim i više, ne sedam, nego još 10 godina“, rekao je Natho u podkastu „2x45“.

Potom je malo detaljnije opisao nezaboravne trenutke koji su obrisali sve poteškoće.

„Ta emocija i to... jedan gol koji postigneš na našem stadionu pred, neću reći punim stadionom, ali pred polovinom - to je nešto potpuno drugačije. Pobediti u jednom derbiju, pobediti u Evropi... U Partizanu imaš posebnu emociju koju ne mislim da možeš dobiti u bilo kom drugom klubu. I da, na kraju, danas kažem da je ovo bilo veoma teških sedam godina jer smo, kao što rekoh, mogli da ostvarimo mnogo više. Sa sportske strane, sa fudbalske strane, mislim da nije sve zavisilo od nas i da nije sve bilo fer u fudbalu. Ali da me pitate danas, ponovo bih došao i patio bih još sedam godina da bih imao isti osećaj koji sam imao tokom svog ovog vremena“, poručio je Natho.

O tome kako mu je bilo u Partizanu govori i činjenica da je nakon karijere ostao u Beogradu sa svojom porodicom. U međuvremenu je i postao Srbin, a koristi i srpski pasoš.

„Da. Bio sam pre nekoliko dana da glasam. Na kraju krajeva, ja i živim ovde. Mogu da odem, ali ja, moja žena, moja deca... mi sada osećamo da je ovo naše mesto, naš dom. Naravno, imamo porodicu u Izraelu i to jeste naš dom. Ali na kraju, danas, ovo je naše mesto. I mi smo deo ovoga“.

Možeš li da zamisliš sebe i svoju porodicu da ostanete ovde narednih 20 godina?

„Da, moguće je. Zato što smo ove godine ostali jer smo izabrali da ostanemo. Ne zato što imam ugovor. Izabrali smo da ostanemo. I u ovom trenutku uživamo. Osećamo se veoma dobro. Kada dođe vreme sledeće godine, videćemo šta će raditi deca, šta će žena, šta će sa mnom biti, šta će se desiti. Moguće je da ostanemo još. Jer kao što sam rekao, danas gledamo na Srbiju i Beograd kao na našu kuću. Imamo svoj dom, ovo je naše mesto i osećamo se kao deo toga“.