Perica Ognjenović dobio otkaz
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Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 18:52
Poraz od Veleža presudio nekadašnjem ljubimcu navijača Crvene zvezde na klupi Sloge
Perica Ognjenović nije više šef stručnog štaba bosanskog ligaša Sloge iz Doboja, prenosi Glas Srpske. Nekadašnja Zvezdina perjanica povukao se sa funkcije posle šest uzastopnih poraza, koji je klub sa stadiona Luke doživeo u Premijer Ligi.
Ognjenović došao u redove Sloge 1. jula.
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Imao je šansu Perica Ognjenović da se uhvati za slamku spasa, ali je njegova Sloga u današnjem meču poražena od Veleža - 0:1. Sloga je bolje otvorila utakmicu, preuzela inicijativu i imala nešto više loptu u svom posedu. Najbolju priliku domaći su imali u 41. minutu, kada je Suraze Havijer Kueto pogodio stativu. Odluka o pobedniku pala je na samom otvaranju drugog poluvremena, kada je golman Sloge Đoan Pere Garsija nespretno reagovao, a fudbaler Veleža Almir Aganspahić ugurao loptu u mrežu.
Inače, Ognjenović je na kormilo Sloge seo 1. jula ove godine, a zajedno sa njim je došla i kolonija Španaca. Svi oni zajedno bili su u prošloj sezoni u Rudar Prijedoru, koji je ispao iz elitnog takmičenja. Početak sezone na "Lukama" bio je više nego dobar i u prvih šest mečeva osvojeno je devet bodova i tada se u klubu razmišljalo i o plasmanu u gornji deo tabele. Međutim, usledila je serija od šest poraza, koja je Dobojlije dovela na poslednje mesto i već sada je jasno da im predstoji grčevita borba za opstanak u premijerligaškoj konkurenciji.