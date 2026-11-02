Perica Ognjenović dobio otkaz

Dobojlije u narednom kolu dočekuju BSK.

Imao je šansu Perica Ognjenović da se uhvati za slamku spasa, ali je njegova Sloga u današnjem meču poražena od Veleža - 0:1. Sloga je bolje otvorila utakmicu, preuzela inicijativu i imala nešto više loptu u svom posedu. Najbolju priliku domaći su imali u 41. minutu, kada je Suraze Havijer Kueto pogodio stativu. Odluka o pobedniku pala je na samom otvaranju drugog poluvremena, kada je golman Sloge Đoan Pere Garsija nespretno reagovao, a fudbaler Veleža Almir Aganspahić ugurao loptu u mrežu.

Inače, Ognjenović je na kormilo Sloge seo 1. jula ove godine, a zajedno sa njim je došla i kolonija Španaca. Svi oni zajedno bili su u prošloj sezoni u Rudar Prijedoru, koji je ispao iz elitnog takmičenja. Početak sezone na "Lukama" bio je više nego dobar i u prvih šest mečeva osvojeno je devet bodova i tada se u klubu razmišljalo i o plasmanu u gornji deo tabele. Međutim, usledila je serija od šest poraza, koja je Dobojlije dovela na poslednje mesto i već sada je jasno da im predstoji grčevita borba za opstanak u premijerligaškoj konkurenciji.