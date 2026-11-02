Živa je Fjorentina! Igrao se Mastantuono, Matić uzalud asistirao

Živa je Fjorentina. I ne želi tek tako da se pomiri sa epitetom najvećeg luzera u sezoni. Videlo se u prošlom kolu protiv Atalante da forma Viole ide uzlaznom linijom, a sada je to potvrđeno na gostovanju Sasuolu u Ređo Emiliji – 4:2.

Ništa nije nagoveštavalo da će Fjorentina u Toskanu odneti tri boda. Domaćini su poveli u 25. minutu, kada je Berardi dobro reagovao, presekao loptu i potom je sjajno dodao do Espozita. Usledio je dribling i pogodak uz slabu reakciju De Hee. Sasuolo je imao prednost i nekako držao kontrolu meča u svojim rukama.

Međutim, Fjorentina je počela da igra bolje i to je naplatila pogotkom Pelegrina u zaustavnom vremenu prvog poluvremena. Vrlo brzo po povratku sa pauze, Viola je stigla do preokreta efektnim pogotkom Alua Ndžaja sa distance, ali se domaćini nisu predavali. Asistent je bio Nemanja Matić, koji je proigrao Laurinetea.