Živa je Fjorentina! Igrao se Mastantuono, Matić uzalud asistirao
Vreme čitanja: 5min | pon. 02.11.26. | 20:33
Viola konačno slavila i to na gostovanju Sasuolu – 4:2
Živa je Fjorentina. I ne želi tek tako da se pomiri sa epitetom najvećeg luzera u sezoni. Videlo se u prošlom kolu protiv Atalante da forma Viole ide uzlaznom linijom, a sada je to potvrđeno na gostovanju Sasuolu u Ređo Emiliji – 4:2.
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Ništa nije nagoveštavalo da će Fjorentina u Toskanu odneti tri boda. Domaćini su poveli u 25. minutu, kada je Berardi dobro reagovao, presekao loptu i potom je sjajno dodao do Espozita. Usledio je dribling i pogodak uz slabu reakciju De Hee. Sasuolo je imao prednost i nekako držao kontrolu meča u svojim rukama.
Međutim, Fjorentina je počela da igra bolje i to je naplatila pogotkom Pelegrina u zaustavnom vremenu prvog poluvremena. Vrlo brzo po povratku sa pauze, Viola je stigla do preokreta efektnim pogotkom Alua Ndžaja sa distance, ali se domaćini nisu predavali. Asistent je bio Nemanja Matić, koji je proigrao Laurinetea.
Ipak, Fjorentina je bila nešto odlučnija i na kraju je uspela da odnese sva tri boda. Čovek odluke bio je Franko Mastantuono, koji je u 79. minutu, na asistenciju Pedra Gonsalveša, plasirao loptu u donji desni ugao, iza leđa Turatija. Potvrda brejka stigla je u nadoknadi, kada je Viktor Valdepenjas, samo četiri minuta po ulasku u igru, na prazan gol overio pobedu Viole.
SERIJA A - 10. KOLO
subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
Udineze - Roma 2:5 (0:4)
/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/
Milan - Inter 3:1 (3:1)
/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/
nedelja
Komo - Venecija 1:0 (1:0)
/Da Kunja 43pen/
Frozinone - Torino 2:0 (0:0)
/Gedžemis 48, Kalo 90+3/
Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)
/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/
Leče - Đenova 1:2 (1:2)
/Maleh 40 - Osmajić 11, Mesijas 28/
Juventus - Napoli 2:0 (0:0)
/Alajbegović 70, Boga 87/
ponedeljak
Sasuolo - Fjorentina 2:4 (1:1)
/Laurinete 25 i 65 - Pelegrino 45, Ndžije 50. Mastantuno 79, Valdapenjas 90+3/
20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6.25) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama