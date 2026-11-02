Natho odgovorio Borjanu: Sećam se onog gola sa 20 metara, još pokušava da pronađe loptu u mreži

Izrealac je naravno pažljivo ispratio te izjave i na gostovanju u Mozzartovom podkastu „2x45“ izneo svoj komentar.

„Neću reći previše, jer ga poštujem kao kolegu iz istog sporta. Ali sećam se nekoliko golova koje je primio od mene. Prvi levom nogom sa 20 metara - i dan-danas pokušava da nađe tu loptu. Znate, brojevi i te stvari govore više od onoga što on misli. Opet, kažem, poštujem ga kao kolegu i ne želim ništa više da kažem. Sve najbolje mu želim”, rekao je Bibars Natho u podkastu „2x45“.

Izraelac je sedam godina proveo u Partizanu i 22 puta odmerio snage sa Crvenom zvezdom u svim takmičenjima, ostvarivši tri pobede, uz osam remija i 11 pobeda. Postigao je tri gola i upisao jednu asistenciju. Na gostovanju u Mozzartovom podkastu „2x45“ Natho je govorio o tome da li sebe vidi kao legendu Partizana i šta misli o svom periodu u Humskoj. Takođe, govorio je i aktuelnom trenutku u Humskoj, Crvenoj zvezdi, suđenju i svim aktuelnim temama u srpskom fudbalu, ali i budućnosti.

Kompletnu epizodu možete pronaći na Mozzart TV-u.