Čolo se zaljubio u Srbina: Atletiko Madrid želi Stefana Džodića
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 20:39
Mladi vezista ima otkupnu klauzulu od 40.000.000 i ugovor do 2032. godine
Sve veću pažnju na sebe privlači Stefan Džodić. Prethodne zime tražio ga je Lacio, nudio 18.000.000 evra za mladog vezistu, ali je Almerija tu ponudu odbila. Sin nekadašnjeg igrača Monpeljea Nenada Džodića nastavio je sa dobrim igrama, ove sezone je jedan od najstandardnijih igrača u ekipi koja se takmiči u Segundi i ni to nije prošlo nezapaženo.
Konkretno, kako prenosi španska Marka, veliko interesovanje za Stefana Džodića pokazao je Atletiko Madrid. Kako je preneo španski medij, mladi Srbin nalazi se na užem spisku igrača koje bi već ove zime trbealo pokušati angažovati. Očigledno je da se Čolu Simeoneu i te kako sviđa ono što vidi u stasitom vezisti čim već ove zime želi da ga ima u ekipi. Marka piše kako su pregovori sa predstavnicima igrača već počeli, interesovanje ozbiljno, ali tek treba razgovarati sa klubom.
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U Almeriji su svesni šta imaju u ekipi. Još pre nešto više od mesec dana Džodić je potpisao novi ugovor do 2032. godine uz otkupnu klauzulu od 40.000.000 evra. Navodno, ni ne pomišljaju da krenu u pregovore ako neko ponudi manje. Ipak, odnos čelnika Jorgandžija sa Almerijom je dobar i to bi mogao da bude bitan faktor u pregovorima.
U Madridu veruju da bi Stefan mogao da bude idealna dugoročna investicija - em je mlad (21 godina), em je u dobroj formi, em ima gomilu prostora za napredak. O tome koliko dobro igra, govori i činjenica da ga je Veljko Paunović ne samo uvrstio na spisak reprezentacije Srbije za prethodni ciklus Lige nacije, nego mu je dao šansu od prvog minuta na meču protiv Nemačke.
Španskog drugoligaša svakako čeka veliki finansijski benefit. Doveli su Džodića na leto 2025. kao slobodnog igrača iz Monpeljea. Dali mu šansu da se razvija igrajući ekstremno teško takmičenje kakvo je Segunda, čak je bio heroj u meču baraža za popunu Primere protiv Kasteljona kad je doneo pobedu golom u četvrtom minutu nadoknade.
S obzirom na to da mu je otkupna klauzula 40.000.000 evra, Srbin bi mogao da postane najveća prodaja u istoriji Almerije. Trenutni rekord drži Darvin Nunjez koji je prodat Benfiki za 34.000.000.