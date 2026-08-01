Blagojević bez sreće, Akronu nova nula kod kuće (VIDEO)

Prvi gol postigao je Arojo, tako što je posle slobodnog udarca lopta pogodila nekog u živom zidu Akrona i pala pravo na nogu fudbaleru iz Kolumbije na petercu. A, samo četiri minuta kasnije neverovatnu grešku napravio je defanzivac domaćeg tima Bokojev, izgubio je čistu loptu na deset metara od svog gola i Daku je to kaznio za 2:0.

Uspeo je Akron da se vrati golom Dimitrijeva u 29. minutu, lopta je kod njegovog šuta pogodila igrača Rubina i promenila smer, te prevarila golmana.

Bilo je posle toga šansi na obe strane, imao je Slobodan Tedić priliku da za prvi gol u dresu Akrona, ali je slabo zahvatio loptu. Za Rubin kolosalnu priliku za treći gol propustio je Gudijev u 31. minutu, posle velike greške Đurasovića, međutim, sa gol-linije je loptu izbacio Eškoval.

U nastavku nije bilo toliko velikih šansi za gol: Akron je imao posed (64-36 odsto), dok je Rubin imao više šuteva na gol (16:8), te zasluženo odneo bodove i doneo veliku glavobolju Srđanu Blagojeviću na startu njegove ruske priče.