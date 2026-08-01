Feran se odlučio za Pariz! Barselona nema kud...

Drugi je novčani problem. Ostalo mu je još godinu dana ugovora, ali do sada nije bilo nikakvih razgovora i pregovora oko novog potpisa, čak ni posle Mundijala. Ono što Barsa hoće da izbegne je dodatnih 8.000.000 evra uplate na račun Mančester sitija, što bi morali da urade ako mu produže ugovor. Ta stavka je bila u dogovoru u januaru 2022. godine, kada je stigao iz redova mančesterskog tima. Tada je plaćen 55.000.000 evra, još 10.000.000 za bonuse koji su u međuvremenu isplaćeni jer ih je sve ispunio, dok je sada ostala i ta stavka od 8.000.000 evra... Iako Barselona nije pronašla zamenu za Roberta Levandovskog, spremni su da ga puste i ostanu bez španskog napadača, pošto su rešili da mu ispune želju da ode.

"Marka" piše da se Tores dugo oseća kao potcenjen igrač u Barseloni, da ga ne cene dovoljno i da nije u primarnim planovima Hansija Flika, zbog čega je i raširenih ruku dočekao poziv Pari Sen Žermena. Čak i kada je otišao Levandovski, nisu njega gledali kao prvu opciju u napadu, već su odmah izašli na tržište i nastala je čitava drama oko Hulijana Alvareza, koja nikako da se završi. Shvatio je da nije prioritet, da neće biti prvi napadač i kao što je pomenuto prema informacijama francuskih i španskih medija, već im je rekao – hoću da idem.

Dobio je 'amin' iz uprave katalonskog kluba, tako da je Barselona spremna da sedne sa predstavncima Pari Sen Žermena i sasluša njihovu ponudu. Za sada nema konkretne cifre i visine obeštećenja, koliko bi to iznosilo, mada zna se da za Parižane novac nikada nije bio problem. Najvažnije je da je igrač spreman da dođe, da je Barselona spremna da ga proda, a ostalo će se lako rešiti na tu temu. Trebalo bi se predstavnici oba kluba sastanu naredne nedelje i zaključe ovaj posao, kako sada stvari stoje.

Feran Tores bi odgovarao Luisu Enrikeu u njegovom sistemu jer može da igra na obe strane krilnog napadača i može da bude i klasična devetka, taman da odmeni Gonzala Ramosa, što je i bio početni cilj. Prošle sezone dao je 21 gol, što mu je najbolji učinak u karijeri.