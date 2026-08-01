Partizan dobio zvaničnu ponudu Sasuola: Za Ugrešića 8.000.000 evra, ali...

Uvek mora da ima neko ali. Ono što Partizan ne može da prihvati i zbog čega se, verovatno, ovaj posao neće realizovati je dinamika plaćanja. Sasuolo ne spada u bogatije italijanske klubove i njemu je čak i tih 6.000.000 evra fiksnog dela obeštećenja – dosta. Previše da bi ga platio odjednom. Čak i iz dva dela.

Ponuda italijanskog kluba ima deo koji kaže: Sasuolo bi obeštećenje za Ugrešića isplaćivao u ratama dok traje njegov ugovor sa zeleno-crnima! U prevodu, Partizan bi dobijao mrvice s vremena na vreme i tako dok se ne isplati ceo iznos.

To je za klub iz Humske 1 neprihvatljivo. Pogotovo u ovoj finansijskoj situaciji gde mu je svaki dinar bitan za pojačanja, koja nikako da stignu, za monitoringe UEFA, regulisanje dugova...

Sve kada se sabere, mnogo su veće šanse da iz Beograda preko Jadrana odleti odgovor „ne“. Pa, da Sasuolo proba da nađe neki drugi model kako može da plati obeštećenje.

Otišao je Vanja Dragojević za 5.500.000 evra u Glazgov Rendžers pre nekoliko dana, delovalo je i da je Ognjen Ugrešić na izlaznim vratima, da ga čeka Italija, bilo Torino, Udineze, Bolonja ili Sasuolo. Ali, nikako da se sve kockice poklope onako kako bi to na crno-beloj strani Topčiderskog brda želeli.