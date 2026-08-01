Glas iz Izraela: Partizan Mozzart Bet pregovara sa Lonijem Vokerom
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 15:36
Piše tamošnji Izrael Hajom, koji navodi da Amerikanac traži i model prekida saradnje sa Makabijem
Partizan Mozzart Bet nalazi se u potrazi za igračem koji će biti prva napadačka opcija na bekovskim pozicijama. Kako javlja Izrael Hajom crno-beli su izgleda našli rešenje u Loniju Vokeru.
Prema pisanju pomenutog izvora Partizan Mozzart Bet zainteresovan je za beka Ponosa Izraela i trenutno se vode pregovori između dve strane.
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Amerikanac je u ugovoru imao izlaznu opciju za NBA ligu i veliku želju da se vrati u najkvalitetnije takmičenje, čak je i išao na neke sastanak u Las Vegas. Međutim, nije dobio ponudu od NBA klubova koja bi ga zadovoljila, te se okrenuo evroligaškom tržištu. Ono na šta izraelski mediji podseća jeste da Voker i dalje ima važeći ugovor s Makabijem po kojem zarađuje 2.200.000 dolara po sezoni, ali obe strane žele da se saradnja okonča i trenutno se razmatra model rastanka između nekadašnjeg člana Filadelfije i Makabija.
Nije tajna da je tokom prošle sezone bilo dosta nesuglasica između trenera Odeda Kataša i beka sa NBA iskustvom, a situacija oko njih dvojice je kulminirala u završnici sezone, kada je Makabi odlučio da ne želi da ga registruje za završnicu nacionalnog šampionata. Prema pojedinim medijima za usluge Amerikanca bio je zainteresovan i Real Madrid, ali je Kraljevski klub odlučio da se u ovom momentu okrene nekim drugim rešenjima. Voker je tokom boravka u Evropi, gde je branio boje Žalgirisa i Makabija, stekao status izrazitog strelca i individualca, a lane je u Evroligi beležio prosečno 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije.
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Kada je reč o Partizan Mozzart Betu, crno-beli su do sada ozvaničili dolaske Nikole Tanaskovića, Kajla Olmena, Kaverijusa Hejsa, Derika Vilisa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajole i Luke Vildoze. Ono što se zna od ranije jeste da je određena broj igrača odlučio da se zahvali Parnom valjku na ponudi, a to su Ošej Briset, Judžin Omoruji, Vendel Mur, Peti Mils, Džejlen Novel i Zek Ledej.