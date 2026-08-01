Glas iz Izraela: Partizan Mozzart Bet pregovara sa Lonijem Vokerom

Partizan Mozzart Bet nalazi se u potrazi za igračem koji će biti prva napadačka opcija na bekovskim pozicijama. Kako javlja Izrael Hajom crno-beli su izgleda našli rešenje u Loniju Vokeru.

Prema pisanju pomenutog izvora Partizan Mozzart Bet zainteresovan je za beka Ponosa Izraela i trenutno se vode pregovori između dve strane.