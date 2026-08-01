Nastavlja se kriza u Monaku: Zabrana takmičenja u prvom i drugom rangu

Sudbina Monaka i dalje lebdi u nekom začaranom krugu i deluje da je u ovom momentu više crna nego bela. Pre samo dva dana izgledalo je kao da su Kneževi prenebregli određene brige i da postoji budućnost sa Džamalom Mešburnom na čelu, ali...

Pravni tim Francuske košarkaške federacije odbacio je plan o preuzimanju kluba od strane nekadašnjeg NBA asa, jer kako se navodi nije bio u mogućnosti da dostavi potrebnu dokumentaciju, odnosno garancije. Ovo je razlog zbog čega je Monako ponovo odbijen na sednici Žalbenog veća, koja je održana juče u kasnim popodnevnim časovima, te tako neće biti u mogućnosti da se takmiči u profesionalnim rangovima francuske košarke (prvi i drugi).