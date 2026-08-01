Nastavlja se kriza u Monaku: Zabrana takmičenja u prvom i drugom rangu
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 14:09
Odbijen plan Džamala Mešburna za preuzimanje Kneževa
Sudbina Monaka i dalje lebdi u nekom začaranom krugu i deluje da je u ovom momentu više crna nego bela. Pre samo dva dana izgledalo je kao da su Kneževi prenebregli određene brige i da postoji budućnost sa Džamalom Mešburnom na čelu, ali...
Pravni tim Francuske košarkaške federacije odbacio je plan o preuzimanju kluba od strane nekadašnjeg NBA asa, jer kako se navodi nije bio u mogućnosti da dostavi potrebnu dokumentaciju, odnosno garancije. Ovo je razlog zbog čega je Monako ponovo odbijen na sednici Žalbenog veća, koja je održana juče u kasnim popodnevnim časovima, te tako neće biti u mogućnosti da se takmiči u profesionalnim rangovima francuske košarke (prvi i drugi).
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Klub je zajedno sa investicionom grupom Helen Holdings na čelu sa Mešburnom dobio rok do 30. jula do ponoći da podnese konačnu dokumentaciju koja garantuje plan održivosti za celokupno preuzimanje tima iz Kneževine. Međutim, Monako nije bio u mogućnosti da dostavi traženu dokumentaciju koju je zahtevala Francuska košarkaška federacija, pa je tako krovna organizacija stavila "veto" na učešće nekadašnjeg vicešampiona Evrope u prvom i drugom rangu tamošnje košarke, piše BeBasket.
Kako navodi pomenuti izvor, biće potrebno utvrditi šta se zapravo desilo u proteklih 48 sati, jer predsednik Francuske košarkaške federacije Filip Oser rekao da veruje u pozitivan ishod oko celokupnog slučaja. Ono što BeBasket ističe kao glavni razlog odbijanja Monaka jeste to što su advokati krovne organizacije nazvali banku kako bi proverili imovinsko stanje, a onda je usledio odgovor da na računu nema dovoljno sredstava kako bi se dobile garancije za učešće.
Kada se pogleda hronologija događaja dolazi se do toga da je Monako drugi put za mesec dana odbijen, što predstavlja pravi zemljotres u francuskoj, a donekle i u evropskoj košarci, iako Kneževi više nemaju status evroligaškog tima. Ono što se sada čini kao mogućnost jeste da se Monako žali Upravnom sudu, nakon što se ceo slučaj prvo izloži Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu, kako i stoji u saopštenju samog kluba.
Cela sezona za Kneževe bila je mučna, neretko je igrano sa svega osmoricom igrača, a na kraju je Kneževina omogućila zajam od 16.000.000 evra, kako bi igračima bile isplaćene plate. Činilo se da je spas blizu, čak je i saopšteno da će klub biti deo Evrokupa naredne sezone, ali sada deluje kao da nekadašnjem prvaku Evrope preti ozbiljan kolaps.