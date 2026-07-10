Čini nam se da je Zvezda izbegla metak? Rijera i dalje vodi rat: Ti si niko, ne znam što te plaćaju

Istina, ovog puta ga je isprovocirao član Ajntrahtovog Izvršnog odbora Aksel Helman, koji je u nedavnom intervjuu za Franfkurter Algemajne Cajtung rekao da je bio iznenađen koliko je malo Rijera truda uložio da bi se “upoznao sa Bundesligom, klubom i njegovim okruženjem”. Rijera nije mogao da se obuzda.

“Samos u dva čoveka bila u klubu od jutra do mraka, vredno radila kako bi eliminisala sav haos u klubu, Markus Kroše i ja!!! Niko drugi! Ti si niko, anonimus, i nisi uradio ništa. I dalje ne znam zašto te klub plaća”, zagrmeo je Rijera na Instragramu.

Nije mu to prvi put da šokira nemačku javnost. Dok je sedeo na klupi često je napadao novinare, optuživao ih da “ne vole Ajntraht”, da izmišljaju da nesuglasice između stručnog štaba i igrača – sve očigledne i kasnije potvrđene – govorio je da bi u neki novi klub pre vodio igrače iz Celja, nego iz Frankfurta, a ni sada ne prestaje da udara po upravi.

“Ajntraht je u moje vreme bio dug od kluba… bez predsednika, bez direktora, bez bilo koga. Verovatno se oni pojave samo kad je dobro”.

Dok je Rijera bio tu bilo je – vrlo loše. I svi će u Frankfurtu poželeti samo da što pre zaborave taj period. U Ljutice Bogdana će verovatno zadovoljno trljati ruke što su na kraju izabrali Dejana Stankovića.