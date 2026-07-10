Čini nam se da je Zvezda izbegla metak? Rijera i dalje vodi rat: Ti si niko, ne znam što te plaćaju
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 11:52
“Ajntraht je u moje vreme bio duh od kluba… bez predsednika, bez direktora, bez bilo koga”, nastavlja kontroverzni Španac
Fudbalsko znanje nije sporno. Sve osim toga već jeste. I mada je ideja da posle Vladana Milojevića Crvena zvezda za trenera imenuje Alberta Rijeru svima bila primamljiva, čini nam se da je srpski šampion izbegao metak. Španac je radio odličan posao u Sloveniji, ali u Frankfurtu će ga verovatno dugo, dugo pamtiti kao jednog od najgorih mogućih izbora.
Ne samo zbog toga što je Ajntraht pod Rijerinim vođstvom sezonu u Bundesligi završio kao osmi i ostao bez mesta na evropskoj sceni. Možda i više od toga, zato što Rijera ni mesec i kusur posle odlaska iz Frankfurta ne prestaje da rešeta po klubu.
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Istina, ovog puta ga je isprovocirao član Ajntrahtovog Izvršnog odbora Aksel Helman, koji je u nedavnom intervjuu za Franfkurter Algemajne Cajtung rekao da je bio iznenađen koliko je malo Rijera truda uložio da bi se “upoznao sa Bundesligom, klubom i njegovim okruženjem”. Rijera nije mogao da se obuzda.
“Samos u dva čoveka bila u klubu od jutra do mraka, vredno radila kako bi eliminisala sav haos u klubu, Markus Kroše i ja!!! Niko drugi! Ti si niko, anonimus, i nisi uradio ništa. I dalje ne znam zašto te klub plaća”, zagrmeo je Rijera na Instragramu.
Nije mu to prvi put da šokira nemačku javnost. Dok je sedeo na klupi često je napadao novinare, optuživao ih da “ne vole Ajntraht”, da izmišljaju da nesuglasice između stručnog štaba i igrača – sve očigledne i kasnije potvrđene – govorio je da bi u neki novi klub pre vodio igrače iz Celja, nego iz Frankfurta, a ni sada ne prestaje da udara po upravi.
“Ajntraht je u moje vreme bio dug od kluba… bez predsednika, bez direktora, bez bilo koga. Verovatno se oni pojave samo kad je dobro”.
Dok je Rijera bio tu bilo je – vrlo loše. I svi će u Frankfurtu poželeti samo da što pre zaborave taj period. U Ljutice Bogdana će verovatno zadovoljno trljati ruke što su na kraju izabrali Dejana Stankovića.