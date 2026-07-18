Dejan Stanković: Bukari i na 70 posto može da pravi ozbiljnu razliku

Ali ga u Beogradu čeka poznato podneblje, poznati trener Dejan Stanković koji će, kao nekada Mirka Ivanića, morati Bukarija da izvuče iz „kanala“. I pretvori ga u moćno evropsko oružje.

„Svako zna kroz šta prolazi. Taj period može samo, ako si dobar, da te očvrsne, da ti ispravi tu krivu sliku koju možda imaš i o sebi, ili koju si imao u svojim odlukama – gde si išao, šta si radio. Mislim da su mu sada situacije kristalno jasne. Dosta dobro ga poznajem, i vrline i mane. Igrač koji, ako je na 70%, kao što je bio onda dok sam ja bio tu, opet će praviti razliku”, rekao je po završetku meča sa Mačvom Dejan Stanković.

Duarte je bio razigran, Kostov je sa dva gola „zapretio“ da će se brzo vratiti na prošlogodišnji nivo, Abu Fani je demonstrirao da ovu ligu može da igra peške.

„ Polako. Ali opet, on je i poluspreman, to je tako. Ja sam znao šta Fani meni može da donese i šta ne može da mi donese, ali ono što može da donese je to da se igrači oko njega osećaju lepo. Razigrava, igra tog klasičnog pleja. I ako neko loptu izgubi, ima od mene blagoslov. Ništa nije drama, nikakva velika drama, jer ja znam da će se on vratiti po svaku sledeću. Tako da, reč je o jednom zahvalnom igraču koji će nam doneti bolji trik."

Mačva je pobeđena sa 30 posto utrošene energije, ali mesta za euforiju nema. Početak je sezone, izazovi tek slede.

"Ja znam šta smo mi radili na pripremama. Pripremaš se za to da vidiš i da grešiš, i da bude loše, i da bude dobro, i da imaš na čemu da radiš, i da imaš o čemu da vodiš računa, i da imaš nešto što te žulja. Kad se krene za bodove, kao što sam rekao i pred ovu utakmicu, nema jesi li spreman ili nisi spreman. Za Zvezdu moraš biti spreman uvek. Nema jesam ili nisam. Jesmo, spremni smo. Što sam tražio, to sam i dobio. I pored teškog vremena, i pored prve utakmice, sigurno da smo bili strafavoriti, kao što bi rekli Italijani, strafavoriti u ovoj utakmici. Ali je ono što se traži – da ne pada ritam, da ne pada presing, da sami ne izazivamo, da ne ulazimo u problem. Treba nam svaka utakmica, svaki detalj, da bismo napredovali. Juče sam rekao, kroz utakmice ćemo čistiti i greške i biti bolji. Tako da sam zadovoljan. Dali smo pet, mogli smo dati još koji. Dosta, dosta dobri u skoro svim segmentima. Ali opet kažem, početak je, ovo je maraton. Jedan maraton, a u maratonu će biti i uspona i padova, maraton će biti borba protiv samog sebe. Tako da verujemo u momke, verujemo u klub, verujemo u navijače. Čeka nas jedna lepa, lepa i izuzetno teška sezona, ali sigurno lepa."

„LARNE KAO DA IMA BLIZANCE, KRILO POSTOJE ŠTOPER“

Govorio je Zvezdin trener i o pojedincima.

„Duarte, pa i Seol koji se tek vratio, pa Kole i gol i asistencija, počeo je kasnije, igrao kao drugi špic, raduje me i njegovo vraćanje, i dosta posla je uradio u oba pravca. Mogli bismo stvarno da raščlanimo celu ekipu posle večeras, da ne gledamo rivala, uz dužno poštovanje, nego da gledamo samo nas. Mogli bismo da raščlanimo celu ekipu i za dobre stvari, i za ono što mi se nije sviđalo. Imamo roster, imamo igrače, podelili smo minutažu taman onako kako treba – koliko je ko trenirao, tako je dobio. Iz malih povreda su izlazili i Sale i Čam. Mare (Arnautović prim. Aut) se vratio sa Svetskog direktno. Bilo je malo problema zbog tvrdih terena, tamo je i on imao problema sa kolenom, ali sam generalno zadovoljan. Sad kreće tek ostatak."

Seol je pokazao da će za Crvena zvezda teško nadoknaditi. Bio je u duelu sa Mačvom i bek, i krilo, povremeno i zadnji vezni.

“Malo smo napravili igru da se ne ponavlja previše, da se ne troši previše, nego da ostaje u konstrukciji 2-1-2, kao lažna trojka. Da bude tu kada on odluči da se ubaci, on je donosio odluke. Preventiv marking radimo čisto da ne potrošimo puno njegovo iskustvo. S takvim kočnicama je odigrao utakmicu i nadam se da će nam tako funkcionisati cela sezona."

Da li ste stigli da se bavite Larneom?

"Pa da, moramo se baviti time jer nas čeka tvrdo, direktno, veštak i teško adaptiranje na tu podlogu. To su insajderske informacije. Svaka ekipa koja je tamo došla imala je problem. Igrali su superkup, to je jedna tvrda utakmica. Manje-više, rival je njihovog ranga, sa pet igrača pozadi, tri-dva i direktna igra. Ja to isto očekujem protiv nas, iako su protiv Tre Fjoria iz San Marina igrali sa 4-3-3 uz neke rotacije, gde vinger posle postaje štoper. Nešto malo smo onako gledali da li su braća ili su, kako se kaže, blizanci. Ali nije to u pitanju, nego je stvarno vinger igrao štopera. Tako da ima o čemu da se razmišlja. Pre svega, čeka nas brza adaptacija na teren i brza adaptacija na duel."