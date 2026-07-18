Trener Mačve o Dušanu Jovanoviću: Degutantan potez...

Nekoliko dana pre duela sa Crvenom zvezdom Mačva je ostala bez viđenog pojačanja u liku i delu Dušana Jovanovića. Mladi krilni fudbaler se posle nekoliko treninga spakovao i vratio u Humsku, nezadovoljan kompletnim šabačkim paketom. Potez koji nije ravnodušnim ostavio trenera Mačve Glušicu.

"Pa iskreno da kažem, ne znam zašto je otipao i šra se tu desilo. Momak je bio kod nas na dva treninga. Dobio sam neku informaciju od uprave kluba da mu se ne znam šta nije svidelo, ali prosto, kad neko ode bez pozdrava i da se javi, mislim da je degutantno da uopšte odgovaram na to pitanje“, rekao je trener Mačve.

Iako je poraz bio očekivan svestan je Glušica da je Mačva morala bolje. Nisu uspeli gosti da ozbiljnije pripete mladom čuvaru mreže Savi Radanoviću.

"Nemam neke posebne utiske. Izašli smo na utakmicu bez mentaliteta koji nam treba za utakmicu, bez stava koji nam treba. Jako loše prvo poluvreme. Drugo poluvreme smo se, možda i da kažem, malo podigli. Bili smo za nijansu agresivniji. Tako da, eto, to je u suštini to. Naravno da je Zvezda klub koji je... To je ekipa i klub koji je po kvalitetu iznad nas. Možda ne možemo da se merimo sa njima, ali da smo mogli da odigramo bolju utakmicu – to je sigurno tako. Tako da, eto, nema šta. U suštini, moramo brzo da se okrenemo našem sledećem protivniku. Isto nas čeka jedna zahtevna utakmica protiv ekipe Partizana. I sada moramo da razmišljamo o tome kako da se podignemo i da što bolje odigramo tu utakmicu."

Veruje Glušica da će uprava Mačve biti na tržištu do kraja prelaznog roka.

"Pa, ako mene kao šefa stručnog štaba pitate, mi moramo da dovedemo pojačanja i sigurno je da se razmišlja o tome, ali mislim da je to više pitanje za upravu kluba, kakve su naše finansijske mogućnosti povodom toga. Ono što je bitno i gde moramo da reagujemo jako brzo, to je da dovedemo jednog igrača u manevru, jednog veznog igrača, jer smo imali taj hendikep da nam se na generalnoj probi povredio standardan igrač Milan Goždenović."