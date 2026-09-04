Moćni Sveci u prvoj brzini, pitanje vremena kada će da prokinu i “počiste” konkurenciju

U Bretanji je sa dva gola blistalo pojačanje iz Barselone Feran Tores, dok su u Lilu bod doneli Vitinja i Markinjos pogocima u sudijskoj nadoknadi. Osim ova dva uslovno rečeno kiksa, PSŽ je izgubio i Superkup Francuske u Lansu u predigri sezone.

Ipak, malo ko misli da Pari Sen Žermen neće odbraniti krunu u Francuskoj i da će imati dostojnog konkurenta. Zna se da tradicionalno Enrikeov tim ulazi u formu kada je najvažnije, od marta. Većina zvezda šampiona Evrope, izuzimajući Gruzina Hviču Kvaracheliju, imali su naporno leto i obaveze na Mundijalu, pa je primetan umor kod nosilaca igre najboljeg tima Evrope.

21.05: (1,37) PSŽ (5,10) Monako (7,75)

Veliki ispit na debiju na Parku prinčeva u novom šampionatu je dolazak preporođenog Monaka (21.05) koga od ovog leta s klupe predvodi nekadašnji igrač Atletika i Čelsija, kasnije uspešni brazilski strateg Flamenga koga je doveo do titule u Brazileirau i Kopa Libertadoresu, Filipe Luis. Obe pobede su ostvarili Kneževi i najavili da bi konačno mogli koliko-toliko da priprete Parižanima.

Da je u Gradu svetlosti upaljen “crveni alarm” najavili su francuski mediji, navodeći da Enrike više neće da rotira tim, nego će s najjačim snagama da udari na Kneževe. Jedini koji nije u konkurenciji za tim je suspendovani Portugalac Nuno Mendeš. U startnoj postavi se očekuje doskorašnji igrač Monaka, plaćen ovog leta 50.000.000 evra, Magnes Aklijuš, dok se na levom beku očekuje Lukas Dinje, novajlija iz Aston Vile.

Najveća novost u odnosu na meč sa Lilom je povratak u tim osvajača Zlatne lopte za prethodnu godinu, Usmana Dembelea. Francuski reprezentativac nije bio u konkurenciji za prethodni meč. PSŽ u sredu čeka i Liga šampiona i debi sa Slovanom iz Bratislave, kada se očekuje da Enrike “promeša” karte. Prioritet je pobeda na Parku prinčeva pred svojim navijačima i najava nove pobedničke serije.

19.00: (1,45) Lion (4,50) Okser (7,00)

U francuskim medijima se pominje i produženje ugovora Enrikea sa Parižanima. Dogovor je navodno postignut, ali još nije došlo do zvanične promocije. U PSŽ-u insistiraju da nema zastoja u pregovorima. Očekuje se da saradnja sa trofejnim stručnjakom bude do 2030. godine, a da će nove ugovore potpisati i Dembele i Kvarachelija.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE PSŽ DA ODBRANI TROFEJ U LIGI ŠAMPIONA JE 6,00.

Monako u glavnom gradu Francuske ne može da računa na povređenog američkog napadača Folarina Baloguna, kao i na Ansu Fatija, Diopa i Salisua. Na startu sezone u taboru Monaka briljira mladi nemački napadač Paris Bruner, strelac oba gola u pobedi protiv Marselja prethodnog vikenda. On je postigao i pogodak u revanšu plej-ofa za Ligu konferencije protiv Gornjika sa 4:1.

PSŽ je poražen u poslednjem odmeravanju snaga od Monaka, i to na svom Parku prinčeva početkom marta (0:1). I pre toga Sveci nisu uspeli da pobede Kneževe na svom terenu u revanšu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona. Bilo je 2:2, ali zbog trijumfa u Kneževini sa 3:2, tim Luisa Enrikea je prošao dalje i kasnije odbranio trofej u Ligi šampiona posle penal-ruleta u Budimpešti protiv Arsenala.

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

19.00: (1,45) Lion (4,50) Okser (7,00)

21.05: (1,37) PSŽ (5,10) Monako (7,75)

Subota

17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)

20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Nedelja

15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama