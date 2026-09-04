Moćni Sveci u prvoj brzini, pitanje vremena kada će da prokinu i “počiste” konkurenciju
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 10:05
Pari Sen Žermen bez pobede posle dva kola šampionata Francuske pred veliki derbi protiv maksimalnog Monaka (21.05) na debiju na Parku prinčeva
Čudo pravi Luis Enrike sa Pari Sen Žermenom. Oslobodio se “galaktikosa” Nejmara, Mesija i Embapea, podmladio tim, preporodio Svece kojima je doneo dva uzastopna “ušata” pehara u Ligi šampiona.
Dominacija u Francuskoj se podrazumeva, mada je prošle sezone dugo pretio Lans. Ove sezone dva jedva izborena remija na startu Lige 1, i to na teškim gostovanjima u Renu i Lilu. Oba puta su domaćini vodili sa 2:0, ali u finišu je došlo do buđenja prvaka Starog kontinenta.
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U Bretanji je sa dva gola blistalo pojačanje iz Barselone Feran Tores, dok su u Lilu bod doneli Vitinja i Markinjos pogocima u sudijskoj nadoknadi. Osim ova dva uslovno rečeno kiksa, PSŽ je izgubio i Superkup Francuske u Lansu u predigri sezone.
Ipak, malo ko misli da Pari Sen Žermen neće odbraniti krunu u Francuskoj i da će imati dostojnog konkurenta. Zna se da tradicionalno Enrikeov tim ulazi u formu kada je najvažnije, od marta. Većina zvezda šampiona Evrope, izuzimajući Gruzina Hviču Kvaracheliju, imali su naporno leto i obaveze na Mundijalu, pa je primetan umor kod nosilaca igre najboljeg tima Evrope.
21.05: (1,37) PSŽ (5,10) Monako (7,75)
Veliki ispit na debiju na Parku prinčeva u novom šampionatu je dolazak preporođenog Monaka (21.05) koga od ovog leta s klupe predvodi nekadašnji igrač Atletika i Čelsija, kasnije uspešni brazilski strateg Flamenga koga je doveo do titule u Brazileirau i Kopa Libertadoresu, Filipe Luis. Obe pobede su ostvarili Kneževi i najavili da bi konačno mogli koliko-toliko da priprete Parižanima.
Da je u Gradu svetlosti upaljen “crveni alarm” najavili su francuski mediji, navodeći da Enrike više neće da rotira tim, nego će s najjačim snagama da udari na Kneževe. Jedini koji nije u konkurenciji za tim je suspendovani Portugalac Nuno Mendeš. U startnoj postavi se očekuje doskorašnji igrač Monaka, plaćen ovog leta 50.000.000 evra, Magnes Aklijuš, dok se na levom beku očekuje Lukas Dinje, novajlija iz Aston Vile.
Najveća novost u odnosu na meč sa Lilom je povratak u tim osvajača Zlatne lopte za prethodnu godinu, Usmana Dembelea. Francuski reprezentativac nije bio u konkurenciji za prethodni meč. PSŽ u sredu čeka i Liga šampiona i debi sa Slovanom iz Bratislave, kada se očekuje da Enrike “promeša” karte. Prioritet je pobeda na Parku prinčeva pred svojim navijačima i najava nove pobedničke serije.
19.00: (1,45) Lion (4,50) Okser (7,00)
U francuskim medijima se pominje i produženje ugovora Enrikea sa Parižanima. Dogovor je navodno postignut, ali još nije došlo do zvanične promocije. U PSŽ-u insistiraju da nema zastoja u pregovorima. Očekuje se da saradnja sa trofejnim stručnjakom bude do 2030. godine, a da će nove ugovore potpisati i Dembele i Kvarachelija.
KVOTA U MOZZARTU DA ĆE PSŽ DA ODBRANI TROFEJ U LIGI ŠAMPIONA JE 6,00.
Monako u glavnom gradu Francuske ne može da računa na povređenog američkog napadača Folarina Baloguna, kao i na Ansu Fatija, Diopa i Salisua. Na startu sezone u taboru Monaka briljira mladi nemački napadač Paris Bruner, strelac oba gola u pobedi protiv Marselja prethodnog vikenda. On je postigao i pogodak u revanšu plej-ofa za Ligu konferencije protiv Gornjika sa 4:1.
PSŽ je poražen u poslednjem odmeravanju snaga od Monaka, i to na svom Parku prinčeva početkom marta (0:1). I pre toga Sveci nisu uspeli da pobede Kneževe na svom terenu u revanšu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona. Bilo je 2:2, ali zbog trijumfa u Kneževini sa 3:2, tim Luisa Enrikea je prošao dalje i kasnije odbranio trofej u Ligi šampiona posle penal-ruleta u Budimpešti protiv Arsenala.
FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/
Petak
19.00: (1,45) Lion (4,50) Okser (7,00)
21.05: (1,37) PSŽ (5,10) Monako (7,75)
Subota
17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)
20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Nedelja
15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)
17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)
20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)
***kvote su podložne promenama