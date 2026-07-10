Dnjepar se počastio srpskim fudbalerom pred prvenstvenu utakmicu
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 10:26
Tim iz Mogiljova potpisao sa Nenadom Perovićem saradnju na godinu i po dana uoči susreta sa Minskom (petak, 17.30)
Dan uoči utakmice kojom će otvoriti rasparčano 15. kolo prvenstva Belorusije, Dnjepar iz Mogiljova se pojačao srpskim fudbalerom. Nekadašnji levi bek Mladosti iz Lučana Nenad Perović potpisao je ugovor na godinu i po dana.
Naravno, neće 24-godišnjak iz Arilja biti u konkurenciji za utakmicu koju će Dnjepar odigrati ovog petka od 17.30 časova sa Minskom pred svojim navijačima, jer još nije imao priliku da radi sa novim saigračima. Verovatno će na debi morati da pričeka barem još nedelju dana.
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Svakako, neće mu trebati vremena da se adaptira na Belorusiju, jer Perović od prošlog leta živi tamo. Dosad je igrao za Torpedo iz Žodina, ali promenio je klub pošto je tamo imao slabu minutažu. Ove godine je zabeležio samo tri nastupa za Torpedo.
Prema tabeli, otišao je u značajno slabiju ekipu. Dojučerašnji Perovićev klub je peti sa 23 poena, dok će se Dnjepar boriti za opstanak. Prvi je iznad crte sa 11 bodova.
17.30: (2,55) Dnjepar Mogiljov (3,05) Minsk (2,75)
Ovog popodneva u Mogiljov dolazi tim protiv kojeg Dnjepar ima šta da traži. Minsk jeste na sredini tabele, ali je u lošoj formi i nema nijednu pobedu u poslednjih šest utakmica. Za to vreme je zabeležio po tri remija i poraza.
Posle ovog vikenda neće svi timovi imati isti broj odigranih utakmica. Sve ekipe koje predstavljaju Belorusiju na međunarodnoj sceni (ML Vitepsk u Ligi šampiona, te BATE Boruisov i Dinamo Minsk u Ligi konferencije) odložili su svoje mečeve 15. kola.
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BELORUSIJA 1 – 15. KOLO
Petak
17.30: (2,55) Dnjepar Mogiljov (3,05) Minsk (2,75)
Subota
15.00: (3,20) Baranaviči (3,30) Torpedo Žodino (2,15)
17.45: (1,85) Dinamo Brest (3,45) Slavija Mozir (4,00)
19.45: (2,55) Gomel (3,05) Neman (2,75)
Nedelja
15.00: (2,95) Arsenal Dzjaržinsk (3,05) Vitepsk (2,40)
***Kvote su podložne promenama