Dnjepar se počastio srpskim fudbalerom pred prvenstvenu utakmicu

Svakako, neće mu trebati vremena da se adaptira na Belorusiju, jer Perović od prošlog leta živi tamo. Dosad je igrao za Torpedo iz Žodina, ali promenio je klub pošto je tamo imao slabu minutažu. Ove godine je zabeležio samo tri nastupa za Torpedo.

Prema tabeli, otišao je u značajno slabiju ekipu. Dojučerašnji Perovićev klub je peti sa 23 poena, dok će se Dnjepar boriti za opstanak. Prvi je iznad crte sa 11 bodova.

17.30: (2,55) Dnjepar Mogiljov (3,05) Minsk (2,75)

Ovog popodneva u Mogiljov dolazi tim protiv kojeg Dnjepar ima šta da traži. Minsk jeste na sredini tabele, ali je u lošoj formi i nema nijednu pobedu u poslednjih šest utakmica. Za to vreme je zabeležio po tri remija i poraza.

Posle ovog vikenda neće svi timovi imati isti broj odigranih utakmica. Sve ekipe koje predstavljaju Belorusiju na međunarodnoj sceni (ML Vitepsk u Ligi šampiona, te BATE Boruisov i Dinamo Minsk u Ligi konferencije) odložili su svoje mečeve 15. kola.

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BELORUSIJA 1 – 15. KOLO

Petak

17.30: (2,55) Dnjepar Mogiljov (3,05) Minsk (2,75)

Subota

15.00: (3,20) Baranaviči (3,30) Torpedo Žodino (2,15)

17.45: (1,85) Dinamo Brest (3,45) Slavija Mozir (4,00)

19.45: (2,55) Gomel (3,05) Neman (2,75)

Nedelja

15.00: (2,95) Arsenal Dzjaržinsk (3,05) Vitepsk (2,40)

***Kvote su podložne promenama