Murinjov šokantan zahtev: Marcelo Brozović u Real Madridu!?

Podsetimo, Brozović je slobodan igrač pošto mu je ovog leta istekao trogodišnji ugovor sa saudijskim Al Nasrom. Žoze Murinjo u njemu vidi idealnu priliku za jeftino i iskusno pojačanje. Veruje da Hrvat u 34. godini može da bude koristan za vezni red Merengesa i navodno mu je ponuđen jednogodišnji ugovor.

Nije neobično što se Murinju sviđa igrač Brozovićevog profila. Iskusni hrvatski vezista je poznat po “plućima na kub” i odrađivao bi prljav posao koji je Portugalcu jako bitan. Očekuje se da Orelijen Čuameni produži ugovor, Murinjo će imati puno poverenje i u Federika Valverdea, ali je neizvesna budućnost Eduarda Kamavinge koji bi mogao da napusti klub ako dođe dobra ponuda. Tu su i mlade nade Tijago Pitarh i Manuel Anhel, ali Murinjo ne sme baš da se osloni na njih i radije bi iskusnog vezistu kao što je Brozović.

Imao je Murinjo i u prvom mandatu u Real Madridu nekih čudnih pojačanja sličnog tipa poput Majkla Esijena, Nurija Šahina, Hamita Altintopa…

Ukoliko zaista dođe do iznenađujućeg potpisa, Brozović bi bio peti Hrvat u istoriji Real Madrida. Pre njega su dubok trag ostavili Luka Modrić i Davor Šuker, uspešan period je imao i Mateo Kovačić, solidnu karijeru Robert Prosinečki, a najmanji trag je ostavio Robert Jarni.