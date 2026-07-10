Zvezdin nadolazeći problem – bonus igrači

Dovoljno vremena da se reše određeni nedostaci, mada imaju na Marakani i jedan nadolazeći problem. Vezan je za bonus igrače, koji su crveno-belima tokom prethodne dve sezone donosili ozbiljne benefite. Počev od Nedeljkovića i Mijatovića, preko Maksimovića i Milosavljevića, pa sve do Avdića i Kostova.

Ima Dejan Stanković veliki broj mladića iz omladinske škole ne treninzima, ali većina njih, bar za sada, nije isklesana u seniorskom fudbalu. A to može da bude vrlo problematično.

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Neprikosnoven na poziciji bonusa je Vasilije Kostov, jedan od najproduktivnijih igrača srpskog šampiona prošle sezone. Međutim, pitanje je trenutka kada će vezista rođen 2008. godine otići iz srpskog fudbala. Iako su priče o njegovom transferu utihnule, jasno je da će situacija početi da se kristališe posle Mundijala u Americi. Kada tome dodamo i povredu Adema Avdića, jasno je da će crveno-beli biti prinuđeni da „izmisle“ dva nova imena.

Crvena zvezda je već dugo stecište najtalentovanijih igrača Srbije, u koje na Marakani imaju ogromno poverenje. Ali teško je repordukovati ozbiljan kvalitet u seniorskom fudbalu iz godine u godinu. Tu su i iskustva iz prethodnih sezona. Praktično, pojedinci su dobili šansu iz prinude. Iako je važio za generacijskog talenta, Maksimoviću su se otvorila vrata startne postave posle povrede Ognjena Mimovića. Kostov je imao period privikavanja, na prvim seniorskim pripremama kod Vladana Milojevića nije ostavio dobar utisak.

Avdić se preko OFK Beograda vratio u Ljutice Bogdana.

Biće zanimljivo videti za koga će na sezonskoj premijeri odlučiti Dejan Stanković. Donekle će mu posao olakšati prisustvo Vasilija Kostova, dok će drugi bonus da se traži.

Kada bismo gledali dužinu prisustva u prvom timu, moguće je da je na pol poziciji štoper Stefan Gudelj. On je ostavio dobar utisak tokom upoznavanja sa Dejanom Stankovićem na zimskim pripremama. Ali je imao prilično redokovanu minutažu tokom proleća i greške svojestvene mladim defanzivcima. Naredni korak morao bi da mu bude jak. Kao svojevremeno Veljku Milosavljeviću.

Bar u prvom mandatu Dejan Stanković je voleo da poklanja poverenje bonusima u poslednjoj liniji i sredini terena. Moguće i zbog strukture tima u tom trenutku i idile koji su „gore“ donosili Ivanić i Katai.

Negde je Dimitrije Šarić nagovestio da bi mogao da bude sledeći veliki projekat. Odigrao je rođeni Zemunac šest utakmica u seniorskom timu. Ove sezone će biti jasno u kom pravcu će mu krenuti karijera. Tu je i omladinski reprezentativac Srbije Vasilije Subotić.

Gledajući poslednje poteze rukovodstva Crvene zvezde, moguće je da su najveći dobitnici priprema u Austriji levi bek Matej Strika i vezista Matej Gaštarov.

Strika je levi bek rođen 2009. godine. Ima građu potrebnu za savremeni fudbal, ali je jasno da formiranje momka iz Banjaluke još nije formirano. Ali mogao bi da bude rešenje, uz ogroman rizik. Strika samo što je omirisao seniorski fudbal, iako je reč o jednom od najvećih talenata omladinske škole.

Makedonac Gaštarov (ima srpski pasoš) je jedan od onih koji je Zvezda zgrabila ispod žita. Nije se govorilo o njemu kao biseru nad biserima, ali je u omladinskoj selekciji bio čovek od poverenja Nenada Milijaša. On bi mogao da bude pobednik gustog rasporeda, odnosno činjenice da će tokom evropskih kvalifikacija Dejan Stanković želeti povremeno da odmara Radeta Krunića, Elšnika i Abu Fanija.

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Postoji i opcija da Crvena zvezda reaguje na tržištu. Posebno ako se uđe u konkretne pregovore sa Fenerom oko dovođenja Ognjena Mimovića. Reprezentativac Srbije je i dalje bonus. Na Daglsa Ovusua se trenutno ne računa, mada je na Marakani sve varljiva kategorija.