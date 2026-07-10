Motiejunas posle Zvezde prelazi na 3x3
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 10:51
Iskusni litvanski centar menja sport, igraće za reprezentaciju
Zanimljiva vest stiže iz Litvanije – Donatas Motiejunas prelazi na basket 3x3. Iskusni centar je proteklu sezonu proveo u Crvenoj zvezdi, gde je odmah po dolasku napravio razliku, istakao se kao lider u svlačionici i posebno tokom izjava pre i posle meča, veteranskim prisustvom i radnom etikom radio odličan posao u crveno-belom dresu, ali je na kraju mandat završio neslavno. U jednom trenutku ga je sada već bivši trener Saša Obradović sklonio iz rotacije, zatim iz protokola, da bi u jednom trenutku Donatas Motiejunas otišao u Litvaniju i više se nije vraćao.
Stigao je odmah na početku sezone na dvomesečnu pozajmicu, dobio ubrzo i ugovor do kraja sezone jer je imao veliki uticaj na ekipu i mandat završio sa 45 odigranih utakmica u redovima beogradskog tima. Kada se završila sezona postao je slobodan igrač, a sada će promeniti sport jer planira da igra za reprezentaciju Litvanije u basketu 3x3.
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Kontaktirao je Donatas Motiejunas tamošnjeg selektora nacionalne selekcije Dainijusa Novickasa i raspitao se da li ima mesta za njega u 3x3 reprezentaciji Litvanije, pa za takvog igrača naravno da ima. Treniraće sa njima i ostaje da se vidi da li će pronaći mesto u timu.
To je potvrdio i Novickas u razgovoru za tamošnje medije.
"Donatas je pokazao interesovanje da igra za reprezentaciju, kontaktirao nas je, zvao sam i ja njega, čulo smo se i došao je kod mene. Igrao na Evropskom prvenstvu u septembru i definitivno ćemo ga pozvati na trening kamp. Ostaje pitanje da li će pronaći mesto u reprezentaciji", rekao je selektor za litvanski "krepsinis.net".
Evropsko prvenstvo je na programu od 11. do 13. septembra u belgijskom Antverpenu, pa bi stvarno bilo zanimljivo gledati nekadašnjeg NBA igrača kako bi se snašao u 3x3 basketu. Pravila su drugačija od košarke, lopta je manja, pa nije ni onaj basket tri na tri koji se igrao ispred zgrade, u školskim dvorištima i u fiskulturnim školskim salama. Igra je daleko brža, možda na prvi pogled ne deluje da baš paše za igrača kakav je popularni D-Mo, mada kada je neko majstor, sve je moguće.
Ostaje i pitanje da li je Donatas Motiejunas možda i definitivno odustao od košarke i da prelazi skroz na 3x3. Za sada se ne pominje nikakav novi angažman za bivšeg košarkaša Crvene zvezde.