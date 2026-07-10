Motiejunas posle Zvezde prelazi na 3x3

Kontaktirao je Donatas Motiejunas tamošnjeg selektora nacionalne selekcije Dainijusa Novickasa i raspitao se da li ima mesta za njega u 3x3 reprezentaciji Litvanije, pa za takvog igrača naravno da ima. Treniraće sa njima i ostaje da se vidi da li će pronaći mesto u timu.

To je potvrdio i Novickas u razgovoru za tamošnje medije.

"Donatas je pokazao interesovanje da igra za reprezentaciju, kontaktirao nas je, zvao sam i ja njega, čulo smo se i došao je kod mene. Igrao na Evropskom prvenstvu u septembru i definitivno ćemo ga pozvati na trening kamp. Ostaje pitanje da li će pronaći mesto u reprezentaciji", rekao je selektor za litvanski "krepsinis.net".

Evropsko prvenstvo je na programu od 11. do 13. septembra u belgijskom Antverpenu, pa bi stvarno bilo zanimljivo gledati nekadašnjeg NBA igrača kako bi se snašao u 3x3 basketu. Pravila su drugačija od košarke, lopta je manja, pa nije ni onaj basket tri na tri koji se igrao ispred zgrade, u školskim dvorištima i u fiskulturnim školskim salama. Igra je daleko brža, možda na prvi pogled ne deluje da baš paše za igrača kakav je popularni D-Mo, mada kada je neko majstor, sve je moguće.

Ostaje i pitanje da li je Donatas Motiejunas možda i definitivno odustao od košarke i da prelazi skroz na 3x3. Za sada se ne pominje nikakav novi angažman za bivšeg košarkaša Crvene zvezde.