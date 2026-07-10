Dva prsta uvučeno i Novak sa penkalom u ruci

Janik Siner i Novak Đoković ukrstiće koplja, bolje rečeno isukaće rekete kao džedaji svetlosne mačeve, za još jedan teniski spektakl. Za još jednu borbu koja će možda biti upisana u neke istorijske knjige, ako još ima praznih stranica da srpski teniser nešto dopiše, a realno ima da upiše još to jedno što mu toliko nedostaje, kako bi nas više ostavili na miru i prestali da izmišljaju šta još treba da uradi i šta još nije oborio. Pa i sam im je rekao u izjavi na terenu kada je prestigao Rodžera Federera po broju pobeda na Vimbldonu, da ima i ta Martina Navratilova da se stigne i prestigne, zbog čega im je poručio – znam da ćete posle da izmislite još nešto novo ako i to oborim.

Pitanje je samo jedno – da li je ostalo još mastila u Novakovom penkalu da ispuni još jednu stranicu, pošto je već na ovom turniru stavio dva prsta uvučeno i uvod i razradu ispisao? Oborio je rekord po broju pobeda na Vimbldonu, ima ih najviše u istoriji. Još jednom je ušao u drugu nedelju turnira, najviše u istoriji. Odigrao je protiv Feliksa Ožea Alijasima najduži meč u istoriji Vimbldona što se tiče četvrtfinala, a svakako je već igrao generalno najduži meč onomad protiv Rafaela Nadala u polufinalu. Ima još samo ta jedna, tačnije dve stvari, da se upišu, zapišu i da se stavi jedna debela tačka na sve i da polako tu knjigu stavljamo na policu, pa da je vadimo i okrećemo strane kada nam je dosadno ili kada treba da se zapuše usta nekima koji i dalje ne odustaju od rasprava u segmentima koji su tako prosti za analizu.

ĐOKOVIĆ POBEĐUJE SINERA – KVOTA 3,80

Još ta jedna grend slem titula, još samo ta jedna koja eto mnogo znači svim statističarima i onima koji hoće da ospore i sami prave narative kako im odgovara, samo da jedan čovek koji im je decenijama trn u oku ne bude neprikosnoveni vladar apsolutno svega. Još jedan najveći trofej i definitivno ih ima najviše u istoriji, osim ako kao što Đoković kaže, ne izmisle nešto usput novo, pa krenu da se računaju i mešoviti dublovi ili neki turniri koji su se igrali dok na Ostrvu još nije bilo ni struje. Sve se crta da bude savršeno na omiljenom Novakovom turniru, za koji ističe da mu je uvek bio san snova svaki put kada dođe u London i svaki put kada daje izjavu na terenu. Trenutno ima sedam trofeja na Vimbldonu, isto kao njegov dečački idol Pit Sampras, dok ih Rodžer Federer ima osam. Zamislite da sada osvoji taj 25. slem i osmi Vimbldon i izjednači se sa čuvenim Švajcarcem? Uf, padalo bi se u nesvest, samo ne od vrućine.