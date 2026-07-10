Dva prsta uvučeno i Novak sa penkalom u ruci

Vreme čitanja: 5min | pet. 10.07.26. | 10:23
Đoković protiv Sinera za novi vimbldonski spektakl i još jednu ispisanu stranicu teniske istorije
Istog trenutka kada je na žrebu u Londonu kompjuter odlučio u isti kostur stavi najboljeg na svetu i najboljeg u istoriji belog sporta, osetilo se u vazduhu da je neizbežno da će se nedelju i po dana kasnije zakazati još jedan teniski klasik na svetom mestu ove džentlmenske igre, koju je današnji autsajder - makar na papiru i po kvotama - odavno prešao. Kao u čuvenom ostvarenju Leksija Aleksandera, "Green Street Hooligans" - koje ako volite fudbal, navijačku kulturu i generalno kinematografiju niste mogli da izbegnete - pratio se žreb i stiskala se pesnica kao što su to radili navijači Vest Hema kada su na žrebu za FA kup izvukli Milvol. Neutralni ljubitelji tenisa dobili su najbolju moguću poslasticu, s obzirom da Karlosa Alkarasa nema, pa evo je - u petak popodne, sve staje.
ĐOKOVIĆ POMINJE NADALA I FEDERERA NA KONFERENCIJI POSLE POLUFINALA VIMBLDONA DA - 2,10 NE - 1,70
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Janik Siner i Novak Đoković ukrstiće koplja, bolje rečeno isukaće rekete kao džedaji svetlosne mačeve, za još jedan teniski spektakl. Za još jednu borbu koja će možda biti upisana u neke istorijske knjige, ako još ima praznih stranica da srpski teniser nešto dopiše, a realno ima da upiše još to jedno što mu toliko nedostaje, kako bi nas više ostavili na miru i prestali da izmišljaju šta još treba da uradi i šta još nije oborio. Pa i sam im je rekao u izjavi na terenu kada je prestigao Rodžera Federera po broju pobeda na Vimbldonu, da ima i ta Martina Navratilova da se stigne i prestigne, zbog čega im je poručio – znam da ćete posle da izmislite još nešto novo ako i to oborim.
Pitanje je samo jedno – da li je ostalo još mastila u Novakovom penkalu da ispuni još jednu stranicu, pošto je već na ovom turniru stavio dva prsta uvučeno i uvod i razradu ispisao? Oborio je rekord po broju pobeda na Vimbldonu, ima ih najviše u istoriji. Još jednom je ušao u drugu nedelju turnira, najviše u istoriji. Odigrao je protiv Feliksa Ožea Alijasima najduži meč u istoriji Vimbldona što se tiče četvrtfinala, a svakako je već igrao generalno najduži meč onomad protiv Rafaela Nadala u polufinalu. Ima još samo ta jedna, tačnije dve stvari, da se upišu, zapišu i da se stavi jedna debela tačka na sve i da polako tu knjigu stavljamo na policu, pa da je vadimo i okrećemo strane kada nam je dosadno ili kada treba da se zapuše usta nekima koji i dalje ne odustaju od rasprava u segmentima koji su tako prosti za analizu.
ĐOKOVIĆ POBEĐUJE SINERA – KVOTA 3,80
Još ta jedna grend slem titula, još samo ta jedna koja eto mnogo znači svim statističarima i onima koji hoće da ospore i sami prave narative kako im odgovara, samo da jedan čovek koji im je decenijama trn u oku ne bude neprikosnoveni vladar apsolutno svega. Još jedan najveći trofej i definitivno ih ima najviše u istoriji, osim ako kao što Đoković kaže, ne izmisle nešto usput novo, pa krenu da se računaju i mešoviti dublovi ili neki turniri koji su se igrali dok na Ostrvu još nije bilo ni struje. Sve se crta da bude savršeno na omiljenom Novakovom turniru, za koji ističe da mu je uvek bio san snova svaki put kada dođe u London i svaki put kada daje izjavu na terenu. Trenutno ima sedam trofeja na Vimbldonu, isto kao njegov dečački idol Pit Sampras, dok ih Rodžer Federer ima osam. Zamislite da sada osvoji taj 25. slem i osmi Vimbldon i izjednači se sa čuvenim Švajcarcem? Uf, padalo bi se u nesvest, samo ne od vrućine.
Koliko god da to sve deluje blizu, koliko god da je nadomak ruke, možda i nikada bliže - uz dužno poštovanje što je igrao finale Australijan opena, Karlos Alkaras je bio u tom trenutku nepobediv - put do svih tih dostignuća je i dalje daleko jer kao glavna prepreka stoji najbolji teniser sveta. U poslednje tri godine je Janik Siner postao rak-rana Novaka Đokovića na svim mogućim velikim turnirima. Postao je streptomicin za najboljeg u istoriji jer mu je pronašao žicu, pronašao je način kako da izađe na kraj sa njim i od onog finala Dejvis kupa krajem 2023. godine, bio je nerešiva enigma za srpskog tenisera. Pobeđivao ga je redom na Australijan openu, u Šangaju, na Rolan Garosu i baš na Vimbldonu prošle godine u polufinalu takođe, sve dok ga nije Novak spektakularno pobedio početkom godine u polufinalu Australijan opena.
Nije uspeo da dođe do trofeja od neverovatnog Karlosa Alkarasa, ali je ostvario jednu pobedu za pamćenje tada u Melburnu, gde je bio najveći autsajder u karijeri protiv jednog tenisera, kada se pogledaju pre svega kvote na njegovu pobedu tada. Pričalo se iza kulisa da ga je to dodatno motivisalo, da mu je podiglo radnu temperaturu na hiljadu kada su mu rekli kakvo je tu stanje jer on očigledno takve stvari ne prati, pa je proradila vrela krv i srpski inat. Stvarno je bilo fantastično i za pamćenje, ali i to je arhivirano odavno. Smanjio je na 5:6 u međusobnim duelima, pa eto prilike i da se izjednači u popularnom H2H duelu sa italijanskom mašinom, a ima i šta mu pamti od prošle godine.
VELIKA BORBA, DUG MEČ – PREKO 38.5 GEMOVA, KVOTA 1,95
U polufinalu prošle godine ga je - slobodno možemo reći - Janik počistio sa terena u tri seta, prilično lako. Bilo je okolnosti koje nisu Đokoviću išle naruku, mada je i Siner bio stvarno nezaustavljiv i na kraju i osvojio Vimbldon. Ove godine, situacija je malo drugačija. Ima Đoković svoje padove kao i uvek, ume da izgubi set pravo ni iz čega, kada deluje da sve ima u svojim rukama, ali kada je najbitnije – mašina radi na milion obrtaja. Odlučujući taj-brejk na deset dobijenih poena u petom setu protiv Feliksa dovoljno govori koliko je i dalje mentalno spreman i iznad svih, makar ovih mladih tenisera, a u poslednja takva taj-brejka napravio je NULA neiznuđenih grešaka! Nijednu jedinu. To dosta govori.
Nije ni Siner baš u nekoj spektakularnoj formi posle kolapsa na Rolan Garosu, ali pobeđuje ubedljivo ove slabije rivale koje je imao jer mu se žreb očistio ispadanjem Danila Medvedeva i Rafaela Hodara u ranoj fazi turnira. Izgubio je dva seta od Kecmanovića u prvom kolu i tu se može reći, hajde, bilo je prvo kolo. Iako je bio maksimalan u nastavku, nije to bila ubedljiva igra kao prošle godine. Servis nije baš toliko dobar, da se kaže na elitnom nivou, ranjiv je u dosta segmenata igre, gde je Đoković trenutno jak. Ukratko, nije nepobediv. Ovog puta. Što trener kaže Rokiju Balboi u četvrtom delu protiv Ivana Draga, vidiš da nije mašina, i on je od krvi i mesa.
U popodnevnim londonskim časovima, verovatno malo više predveče, sve staje za još jedan teniski klasik. Za još jedan sudar titana. Za istoriju. Spremite se za još jedan meč za pamćenje.