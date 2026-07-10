Dobar recept se ne menja: Klub Briž dovodi još jednog Srbina iz Lucerna

Ovog momka su navijači Lucerna tek počeli da upoznaju prošle sezone, mada je prve seniorske minute u tom klubu zabeležio pred kraj pretprošlog prvenstva. U minulom šampionatu, koji su plavo-beli okončali na sedmom mestu kao najbolji tim plej-auta, Vasović je uspeo da se izbori za mesto startera.

Veći deo sezone je proveo kao rezerva, ulazio je sa klupe, da bi se od marta sve promenilo. Protiv Lugana je prvi put bio starter, postigao je gol u pobedi sa 3:1, posle čega više nijednom nije prešao među rezerviste. Na narednih devet mečeva do kraja sezone postigao je još pet golova i zabeležio jednu asistenciju, što je naravno bilo dovoljno da se aktiviraju alarmi među skautima iz jačih liga. Uz to, Vasović je odigrao i tri meča u Kupu Švajcarske, gde je takođe po jednom bio strelac i asistent.

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)

Zanimljivo, pre samo dve nedelje se mladi fudbaler pohvalio na društvenim mrežama kako je potpisao novi ugovor sa Lucernom, do leta 2030. godine. Ipak, sudeći prema najnovijim dešavanjima, to je izgleda bio samo manevar Švajcaraca da obezbede sebi bolju pregovaračku poziciju i veće obeštećenje.

Tokom leta 2024. godine Klub Briž je od Lucerna kupio Ardona Jašarija za 6.000.000 evra i posle samo godinu dana ga je prodao Milanu za 36.000.000. Kao zamenu je doveo našeg reprezentativca Aleksandra Stankovića, koji je iako igrač Intera zapao skautima za oko tokom pozajmice u Lucernu, a i na njemu je belgijski velikan zabeležio veliku zaradu. Kupio ga je za 9.500.000 evra i posle samo godinu dana vratio nazad u Inter za 23.000.000 evra, koliko je iznosila ranije dogovorena otkupna klauzula između ta dva tima.

Ako do Vasovićevog transfera definitivno dođe, videćemo kakvi su planovi stručnog štaba na čijem čelu je hrvatski strateg Ivan Leko. Plavo-crni od klasičnih napadača već imaju Nikola Tresoldija (21), Romea Vermanta (22) i Gustafa Nilsena (29), a tu su i krilni napadači Hristos Colis (24), Mamadu Dijahon (20) i Karlos Forbs (22) koji takođe mogu da uskoče na centralnu poziciju. Ipak, poznavajući politiku Klub Briža, teško da bi on dovodio fudbalera za kojeg nema velike planove.

Kako bilo, deluje da će Fudbalski savez Srbije narednih godina morati da vodi veliki rat sa FS Švajcarske oko Vasovića. Momak je rođen u Lucernu, ima pasoše obe zemlje, a do sada je igrao za juniorsku, kadetsku i omladinsku reprezentaciju Sajdžija. Naravno, to ne znači da ne može da se predomisli i da zaigra za mladu i seniorsku selekciju našeg nacionalnog tima, kao što je svojevremeno uradio Zdravko Kuzmanović.

Podsetimo, i u novijoj prošlosti je bilo sukoba između dva saveza, Švajcarci su među svoje boje privoleli Filipa Ugrinića, takođe dete Lucerna koje je imalo pravo nastupa za Orlove. Puno polemike u jednom momentu se vodilo oko još jednog momka iz tog grada, Dariana Maleša, koji se na kraju zvanično izjasnio da želi da igra za Švajcarsku, ali zasad još uvek nema nijedan nastup za seniorsku selekciju.

Nadajmo se da će priča sa Vasovićem imati drugačiji, pozitivniji kraj za našu reprezentaciju, pod uslovom da ostvari pun potencijal. Samo, u kuhinji Saveza u Staroj Pazovi ne smeju da zabušavaju...

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