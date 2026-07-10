Bruno Fernando u Efesu: Partizan Mozzart Betu 150.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 09:27
Reprezentativac Angole napustio crno-bele, turski klub platio obeštećenje
Partizan Mozzart Bet rastao se sa još jednim košarkašem. Posle Šejka Miltona, Dilana Osetkovskog, Isaka Bonge, Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa i Alekse Radanova, redove beogradskih crno-belih napustio je i Bruno Fernando. Reprezentativac Angole završio je misiju u Partizan Mozzart Betu i karijeru će nastaviti u Efesu, saopštio je istanbulski klub sada i zvanično.
Pisali su izraelski mediji da Makabi nudi 2.100.000 dolara po sezoni stamenom centru, ali je ipak na kraju izabrao turski klub, koji je platio obeštećenje crno-belima. Partizan Mozzart Bet je inkasirao 150.000 dolara od odlaska Bruna Fernanda, potvrđeno je za Mozzart Sport.
"Bruno Fernando nastavlja karijeru van Beograda. Igrač će uz propisano obeštećenje koje plaća njegov novi klub promeniti sredinu nakon nepune sezone u dresu Partizana. Bruno, hvala na svemu! Želimo ti puno uspeha u nastavku karijere", navodi se u objavi crno-belih.
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Anadolu Efes je u zvaničnoj objavi naveo da je 27-godišnji centar potpisao sa istanbulskim timom, dok plata - kao i što je to standardno u Evroligi - za sada nije poznata.
Bruno Fernando stigao je u Partizan Mozzart Bet krajem oktobra prošle godine, kada su crno-beli platiti Real Madridu obeštećenje u visini od 100.000 evra za centra. Odmah se istakao kao startni centar beogradskog tima i odigrao je 32 utakmice protekle sezone u Evroligi. Beležio je 8,4 poena i 4,4 skoka u proseku za nešto više od 18 minuta na parketu u elitnom takmičenju. U ABA ligi odigrao je 28 utakmica i za 17 minuta u proseku beležio 9,9 poena i 4,3 skoka po meču.
Nekadašnji student Univerziteta Merilend je do sada u Evropi igrao upravo samo za Partizan Mozzart Bet i Real Madrid, dok je prethodno bio u NBA ligi i po razvojnim timovima u Dži ligi. Nastupao je za Atlanta Hokse, Boston Seltikse, Hjuston Roketse i Toronto Reptorse, odakle je i došao u Evropu.
Partizan Mozzart Bet pod ugovorom zasad ima Karlika Džonsa, Marija Nakića, Alekseja Pokuševskog, Arijana Lakića, Tonjea Džekirija, Žofrija Lovernja i Džabarija Parkera. Bez ugovora je Vanja Marinković, ali se očekuje nastavak saradnje sa kapitenom tima, a od pojačanja su završeni Derik Vilis, Kevarijus Hejs, Nikola Tanasković i Kajl Olman, tako da se čekaju još zvanične objave crno-belih o dolasku pomenutih igrača.