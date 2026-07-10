Bruno Fernando u Efesu: Partizan Mozzart Betu 150.000 dolara

Partizan Mozzart Bet rastao se sa još jednim košarkašem. Posle Šejka Miltona, Dilana Osetkovskog, Isaka Bonge, Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa i Alekse Radanova, redove beogradskih crno-belih napustio je i Bruno Fernando. Reprezentativac Angole završio je misiju u Partizan Mozzart Betu i karijeru će nastaviti u Efesu, saopštio je istanbulski klub sada i zvanično.

Pisali su izraelski mediji da Makabi nudi 2.100.000 dolara po sezoni stamenom centru, ali je ipak na kraju izabrao turski klub, koji je platio obeštećenje crno-belima. Partizan Mozzart Bet je inkasirao 150.000 dolara od odlaska Bruna Fernanda, potvrđeno je za Mozzart Sport.

"Bruno Fernando nastavlja karijeru van Beograda. Igrač će uz propisano obeštećenje koje plaća njegov novi klub promeniti sredinu nakon nepune sezone u dresu Partizana. Bruno, hvala na svemu! Želimo ti puno uspeha u nastavku karijere", navodi se u objavi crno-belih.