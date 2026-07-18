REZZIME DANA (subota): Sedam pogodaka, dvojka na Partizan bila najigranija

ZAOKRUŽENO

VIKING – SANDEFJORD (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 2:1

Fudbaleri Vikinga opravdali su ulogu favorita, mada doduše mogli su i ranije da završe kompletan posao, a ne da čekaju 79. minut da bi došli do gola vrednog tri boda. No, vama je svakako najvažnije da je kec prošao.

LUDOGOREC – LOKOMOTIVA PLOVDIV (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 1:0

Najdominantniji klub u Bugarskoj počeo je sezonu minimalcem. Jedini gol postigao je Čočev u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena. U nastavku su gosti bili bolji, uputili su daleko više udaraca u gol, ali se rezultat više nije menjao.

KRISTAL PALAS – SVINDON (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 5:1

Očekivano, čak i bez nekoliko standardnih prvotimaca, Kristal Palas je razbio Svindon i nije bilo nikakve dileme da li će odneti pobedu. Već posle 21 minuta Palas je dao dva, a u nastavku još tri gola, čime Svindonu nije ostavljena ni trunka nade u eventualni pozitivan ishod.

LILESTREM – KFUM OSLO (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 2:1

Loše je počelo po Lilestrem, jer je primio gol već posle pet minuta igre, ali je odgovor usledio bukvalno u sledećem napadu. A, onda je usledila agonija... Sve do 85. minuta rezultat se više nije menjao, da bi Feliks Va zatim pogodio metu i doneo Lilestremu tri velika boda.

UNIVERZITATEA KRAJOVA – UTA ARAD (tip 1, kvota 1,67) – rezultat 4:0

Rutinska pobeda! Doduše, iako je pao poker golova, čekali smo sve do 62. minuta da padne prvi gol, da probije led i da krene lavina. Ista se materijalizovala u poslednjih pet-šest minuta utakmice. Bitno da je još jedan pogodak zaokružen.

ARSENAL S. – FLANDRIJA (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 1:0

Pao je jedan, ali vredan gol i to je sve. I to, što je najjače, pogodak vredan pobede došao je posle nepunih 120 sekundi igre. U nastavku je utakmica bila skoro ujednačena, mada je Arsenal imao više boljih šansi. No, ostalo je 1:0.

DANDI JUN. – ARBROUT (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 3:0

Još jedan lagani kec. Bilo je napeto prvih pola sata, ali je gol visio u vazduhu i došao je pred kraj poluvremena. U nastavku je Dandi samo održavao tempo i lomio protivnika, sve dok ga nije skroz samleo.

PRECRTANO

ZEMUN – PARTIZAN (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 2:2

Što bi rekao Ljuba Tadić u kultnom Boju na Kosovu: Ovo nije počelo kako treba. Nije gluma, nije ni film, stvarnost je. Partizan je ozbiljno uprskao na početku nove sezone Mozzart Bet Superlige, pošto je odigrao samo 2:2 sa Zemunom u Ubu.

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VILJA DALMINE – DEF. JUNIDOS (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:0

Ne vredi, nije se dalo... Domaćin je odigrao jako slab meč u svim segmentima i nije mogao rezultat da bude drugačiji. Jer, kada uputite samo jedan udarac u okvir gola, ne možete da se nadate pobedi. Štaviše, gosti su bili bolji i mogli su do pobede...

KAVALRI – HFX VONDERERS (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 1:1

Bio je domaćin na dobrom putu da ostvari pobedu, vodio je od 52. minuta, ali je onda ipak sve palo u vodu. Jedna nespretna reakcija odbrane domaćeg sastava dala je gostima krila, pa je Džonston doneo izjednačenje od kojeg se dalje nije moglo. Ostalo je 1:1.