REZZIME DANA (subota): Sedam pogodaka, dvojka na Partizan bila najigranija
Vreme čitanja: 3min | sub. 18.07.26. | 23:20
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NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima aktuelnog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.
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Izabrane vesti
ZAOKRUŽENO
VIKING – SANDEFJORD (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 2:1
Fudbaleri Vikinga opravdali su ulogu favorita, mada doduše mogli su i ranije da završe kompletan posao, a ne da čekaju 79. minut da bi došli do gola vrednog tri boda. No, vama je svakako najvažnije da je kec prošao.
LUDOGOREC – LOKOMOTIVA PLOVDIV (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 1:0
Najdominantniji klub u Bugarskoj počeo je sezonu minimalcem. Jedini gol postigao je Čočev u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena. U nastavku su gosti bili bolji, uputili su daleko više udaraca u gol, ali se rezultat više nije menjao.
KRISTAL PALAS – SVINDON (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 5:1
Očekivano, čak i bez nekoliko standardnih prvotimaca, Kristal Palas je razbio Svindon i nije bilo nikakve dileme da li će odneti pobedu. Već posle 21 minuta Palas je dao dva, a u nastavku još tri gola, čime Svindonu nije ostavljena ni trunka nade u eventualni pozitivan ishod.
LILESTREM – KFUM OSLO (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 2:1
Loše je počelo po Lilestrem, jer je primio gol već posle pet minuta igre, ali je odgovor usledio bukvalno u sledećem napadu. A, onda je usledila agonija... Sve do 85. minuta rezultat se više nije menjao, da bi Feliks Va zatim pogodio metu i doneo Lilestremu tri velika boda.
UNIVERZITATEA KRAJOVA – UTA ARAD (tip 1, kvota 1,67) – rezultat 4:0
Rutinska pobeda! Doduše, iako je pao poker golova, čekali smo sve do 62. minuta da padne prvi gol, da probije led i da krene lavina. Ista se materijalizovala u poslednjih pet-šest minuta utakmice. Bitno da je još jedan pogodak zaokružen.
ARSENAL S. – FLANDRIJA (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 1:0
Pao je jedan, ali vredan gol i to je sve. I to, što je najjače, pogodak vredan pobede došao je posle nepunih 120 sekundi igre. U nastavku je utakmica bila skoro ujednačena, mada je Arsenal imao više boljih šansi. No, ostalo je 1:0.
DANDI JUN. – ARBROUT (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 3:0
Još jedan lagani kec. Bilo je napeto prvih pola sata, ali je gol visio u vazduhu i došao je pred kraj poluvremena. U nastavku je Dandi samo održavao tempo i lomio protivnika, sve dok ga nije skroz samleo.
PRECRTANO
ZEMUN – PARTIZAN (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 2:2
Što bi rekao Ljuba Tadić u kultnom Boju na Kosovu: Ovo nije počelo kako treba. Nije gluma, nije ni film, stvarnost je. Partizan je ozbiljno uprskao na početku nove sezone Mozzart Bet Superlige, pošto je odigrao samo 2:2 sa Zemunom u Ubu.
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VILJA DALMINE – DEF. JUNIDOS (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:0
Ne vredi, nije se dalo... Domaćin je odigrao jako slab meč u svim segmentima i nije mogao rezultat da bude drugačiji. Jer, kada uputite samo jedan udarac u okvir gola, ne možete da se nadate pobedi. Štaviše, gosti su bili bolji i mogli su do pobede...
KAVALRI – HFX VONDERERS (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 1:1
Bio je domaćin na dobrom putu da ostvari pobedu, vodio je od 52. minuta, ali je onda ipak sve palo u vodu. Jedna nespretna reakcija odbrane domaćeg sastava dala je gostima krila, pa je Džonston doneo izjednačenje od kojeg se dalje nije moglo. Ostalo je 1:1.