TRANSFERI (subota, 18. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Česli dovodi Rodžersa za 137.000.000 evra!!! Opširnije OVDE.

- Trinkao u Al AHliju za 40.000.000. Oppirnije OVDE.

- Ima li kraja ratu oko Hulijana Alvareza? Opširnije OVDE.

- Juventus želi Rišarlisona. Opširnije OVDE.

- Pineda iz AEK-a u Montereju. Opširnije OVDE.

- Čukarički doveo Fiorina Durmišaja. Opširnije OVDE.

- Komo prodao Vojvodu i Engleharta. Opširnije OVDE.

- Zidan na klupi Francuske od 1. septembra. Opširnije OVDE.

- Ponude za Đurđevića sa različitih strana sveta. Opširnije OVDE.

- Vozinja želi da naplati dobar Mundijal. Opširnije OVDE.



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