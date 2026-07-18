Saša Ilić kritikuje Žea i Traorea: Tako ne smeju da se ponašaju igrači Partizana! (VIDEO)

Sve je počelo reakcijom na priču da su Brazilac i momak iz Obale Slonovače uradili upravo ono što se od njih i očekivalo.

„Ne toliko! Ljudi moraju da shvate da je Partizan mnogo veliki klub i da se u Partizanu ne trpe određena zabavljanja, a to nas je na kraju i koštalo boljeg rezultata. Sigurno je da su Že i Čaka uneli neku novu energiju, ali neki njihovi potezi na terenu su bili takvi da tako jednostavno ne sme da se ponaša igrač Partizana. Pogotovo pri aktivnom rezultatu koji smo imali“, vidno razočaran rekao je Saša Ilić na zvaničnoj konferenciji za medije.

Nešto ranije, legendarni kapiten crno-belih je maltene istu stvar prepričao i u mikrofon TV Arena sport, odmah po završetku utakmice.

„Prvih 20 do 25 minuta je ono što očekujem od Partizana. Kasnije to više nije izgledalo onako kako smo planirali i želeli. Pred kraj utakmice bilo je dosta anarhije, nekih čudnih pokušaja pojedinih mojih igrača. Da li ih je atmosfera ponela... Delovali smo kao da ne igramo za bodove, nego prijateljsku utakmicu. To je na kraju Zemun osetio i kaznio“, istakao je Ilić, dodajući iskrene čestitke rivalu na osvojenom bodu, uz kurtoazne reči kojima mu je poželeo sreću u nastavku prvenstva.

Ilić se istovremeno posebno zahvalio Grobarima na sjajnom ambijentu van Beograda:

„Navijači Partizana su ispunili tribine stadiona Jedinstva u izuzetno velikom broju i od srca im hvala na toj podršci“.