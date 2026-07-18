Saša Ilić kritikuje Žea i Traorea: Tako ne smeju da se ponašaju igrači Partizana! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 23:34
„Delovali smo kao da ne igramo za bodove, nego prijateljsku utakmicu“, naglasio je trener Partizana
Daleko od toga da su samo oni krivi, ali su – krivi. Prvo, zato što stranci moraju da prave razliku na terenu, a to ni Džeferson Že, ni Čaka Traore nisu učinili. Drugo, sporno je kako su se ponašali u samoj završnici susreta sa Zemunom na ubskom stadionu, pa je baš prema njima Saša Ilić uperio prst posle, za crno-beli tabor razočaravajućih, 2:2 u uvodnom kolu Mozzart Bet Superlige.
Na novinarsku konstataciju da su novi špic i krilni napadač doneli boljitak u igri posle ulaska sa klupe, trener Parnog valjka je izrekao nekoliko oštrih rečenica kojima pobija tu tezu i meču sa povratnikom u elitni rang daje potpuno novu dimenziju.
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Sve je počelo reakcijom na priču da su Brazilac i momak iz Obale Slonovače uradili upravo ono što se od njih i očekivalo.
„Ne toliko! Ljudi moraju da shvate da je Partizan mnogo veliki klub i da se u Partizanu ne trpe određena zabavljanja, a to nas je na kraju i koštalo boljeg rezultata. Sigurno je da su Že i Čaka uneli neku novu energiju, ali neki njihovi potezi na terenu su bili takvi da tako jednostavno ne sme da se ponaša igrač Partizana. Pogotovo pri aktivnom rezultatu koji smo imali“, vidno razočaran rekao je Saša Ilić na zvaničnoj konferenciji za medije.
Nešto ranije, legendarni kapiten crno-belih je maltene istu stvar prepričao i u mikrofon TV Arena sport, odmah po završetku utakmice.
„Prvih 20 do 25 minuta je ono što očekujem od Partizana. Kasnije to više nije izgledalo onako kako smo planirali i želeli. Pred kraj utakmice bilo je dosta anarhije, nekih čudnih pokušaja pojedinih mojih igrača. Da li ih je atmosfera ponela... Delovali smo kao da ne igramo za bodove, nego prijateljsku utakmicu. To je na kraju Zemun osetio i kaznio“, istakao je Ilić, dodajući iskrene čestitke rivalu na osvojenom bodu, uz kurtoazne reči kojima mu je poželeo sreću u nastavku prvenstva.
Ilić se istovremeno posebno zahvalio Grobarima na sjajnom ambijentu van Beograda:
„Navijači Partizana su ispunili tribine stadiona Jedinstva u izuzetno velikom broju i od srca im hvala na toj podršci“.