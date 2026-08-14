Drkušić odbio PAOK da bi igrao u Primeri?
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 15:53
Slovenački reprezentativac napravio veliki zaokret i sada je navodno bliži prelasku u Espanjol
Izvesno je da će slovenački fudbaler Vanja Drkušić napustiti Zenit ovog leta. Već je jednom nogom bio u Solunu, usmeno je prihvatio ponudu PAOK-a i čekalo se samo da se taj transfer finalizuje, ali stvari su se najednom promenile. Možda i zbog činjenice da su Grci izgubili od Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali kako javljaju tamošnji mediji, Drkušić se iznenadno povukao iz te priče.
Navodno, zato što je dobio signal iz Španije. Konkretno, od Espanjola za koji brani srpski golman Marko Dmitrović.
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Katalonci su tokom ovog leta ostali bez dvojice štopera, Fernanda Kalera koji je prešao u Malagu i Uga Pereza, novog člana portugalskog predstavnika u Ligi Evrope Torensea. Angažovan je Unaj Nunjez na pozajmicu iz Selte, ali Espanjolu je potreban još jedan centralni defanzivac.
Tako je u uži krug dospeo Drkušić, kojem svakako ne bi bilo teško da se sporazumeva sa Dmitrovićem. A, nije tajna da bi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde voleo da se oproba u nekoj od liga petice.
20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)
Drkušić ima ugovor sa Zenitom do leta 2029. godine, ali u njemu postoji otkupna klauzula. Ukoliko neko plati 4.500.000 evra može da ga vodi.
Od početka sezone 26-godišnji Slovenac ima epizodnu ulogu, odigrao je jedno poluvreme u Superkupu Rusije, 23 minuta u prva tri kola šampionata, te još 79 u nacionalnom kupu. Prednost u odnosu na njega imaju Igor Divejev i Ninjo.
Kako stvari sada stoje, Drkušić će ponovo imati Srbina za saigrača, ali to neće biti PAOK-ov Andrija Živković, već Espanjolov Dmitrović.
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