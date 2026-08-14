Drkušić odbio PAOK da bi igrao u Primeri?

Katalonci su tokom ovog leta ostali bez dvojice štopera, Fernanda Kalera koji je prešao u Malagu i Uga Pereza, novog člana portugalskog predstavnika u Ligi Evrope Torensea. Angažovan je Unaj Nunjez na pozajmicu iz Selte, ali Espanjolu je potreban još jedan centralni defanzivac.

Tako je u uži krug dospeo Drkušić, kojem svakako ne bi bilo teško da se sporazumeva sa Dmitrovićem. A, nije tajna da bi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde voleo da se oproba u nekoj od liga petice.

20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)

Drkušić ima ugovor sa Zenitom do leta 2029. godine, ali u njemu postoji otkupna klauzula. Ukoliko neko plati 4.500.000 evra može da ga vodi.

Od početka sezone 26-godišnji Slovenac ima epizodnu ulogu, odigrao je jedno poluvreme u Superkupu Rusije, 23 minuta u prva tri kola šampionata, te još 79 u nacionalnom kupu. Prednost u odnosu na njega imaju Igor Divejev i Ninjo.

Kako stvari sada stoje, Drkušić će ponovo imati Srbina za saigrača, ali to neće biti PAOK-ov Andrija Živković, već Espanjolov Dmitrović.

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