Seltik prodaje za više od 25.000.000 i ide na Poljud da zlatnim prstima dodirne još jednog vezistu

Sada je letnja transfer pijaca donela definitivan rasplet oko još jednog igrača evropskog šampiona iz 1967. godine. Belgijski reprezentativac Arne Engels postaće novi fudbaler Vest Hema. Seltik je nakon dugih i iscrpljujućih pregovora prihvatio ponudu iz Londona, a igrač je dobio dozvolu da otputuje na lekarske preglede kako bi ozvaničio dugogodišnji ugovor.

Uprava Vest Hema označila je Engelsa kao prioritet svih prioriteta u ovom prelaznom roku. Seltik je prethodno pokazao čelične živce, pošto je tokom prošlog leta glatko odbio nekoliko izdašnih ponuda Notingem Foresta, a ove godine je odbio i prve dve ponude koje su stigle iz Londona.

Ipak, treća ponuda je konačno otključala vrata. Vest Hem će platiti fiksnih 22.000.000 funti (nešto više od 25.000.000 evra). Ovim iznosom Vest Hem je napravio jedan od najvećih transfera ovog leta, ali Engels ipak nije postao najskuplja prodaja u istoriji Seltika. Taj rekord i dalje drži Met O'Rajli koji je prodat Brajtonu za gorepomenutih 29.500.000 evra, a skuplji je bio i Žota koji je otišao u Al Itihad za oko 27.000.000 evra.

Odmah nakon što su prihvatili ponudu za Belgijanca, Škoti su odlučili da aktiviraju novu operaciju kako bi u potpunosti pokrili veliku rupu u veznom redu. Seltik je obnovio interesovanje i krenuo po defanzivnog vezistu splitskog Hajduka, Nika Sigura, reprezentativca Kanade hrvatskog porekla.

Mladi fudbaler je privukao ogromnu pažnju skauta na evropskoj sceni, a uprava Hajduka navodno za slobodu Nika Sigura potražuje fiksno obeštećenje između 4.000.000 i 5.000.000 evra.

Ono što Seltiku ide u prilog jeste činjenica da je mladi vezista izuzetno zagrejan za dolazak u Glazgov, pre svega zbog izazova igranja u Ligi šampiona (ako Seltik prođe LASK iz Linca u plej-ofu), ali i činjenice da Seltik ima sjajnu istoriju razvoja mladih igrača. Finansijska injekcija dobijena od prodaje Engelsa omogućava škotskom šampionu da bez ikakvih problema isplati traženi novac Hajduku i u narednim danima osigura potpis talentovanog fudbalera.